Ассоциация журналистов требует отставки NEPLP

Ассоциация просит Сейм немедленно включить в повестку дня вопрос об оценке работы членов NEPLP.

Ассоциация считает, что нынешний состав NEPLP не является достаточно компетентным, ответственным и направленным на конструктивное сотрудничество для решения вопросов, которые касаются медиа-среды. У NEPLP возник конфликт с большей частью участников отрасли и нет видимого признака, что ситуация могла бы измениться.

NEPLP потерял доверие медиа-организаций и их сотрудников. Ассоциация журналистов также добавила, что в соответствии с требованиями репутации деятельность нескольких членов NEPLP вызывает обоснованные сомнения.

В 2017 году Латвийское радио выразило недоверие члену NEPLP Ивару Аболиньшу в связи с поспешными изменениями в общественном заказе. Между тем в конце 2018 года NEPLP без достаточного основания уволил часть правления Латвийского телевидения LTV. После назначения новых членов правления LTV, совет оказался в конфликте с крупнейшим общественным СМИ, в результате чего новоизбранные члены правления отказались от должностей. На данный момент в правлении LTV работает один человек.

В заявлении совета подчеркивается, что NEPLP начал административные дела о недостаточно точно поданной информации против служб новостей LTV и TV3. В случае LTV фигурирует сюжет о мэре Огре и друге Аболиньша Эгиле Хелманисе, а в случае TV3 - новость о докладе Госконтроля по поводу работы NEPLP.

"В обоих случаях совет использовал права по надзору медиа-среды в свою пользу и пользу своих друзей", - подчеркивает ассоциация.

По мнению ассоциации журналистов, NEPLP недостаточно активно работал над разрешением кризиса на Латвийском радио.

Член NEPLP Патрик Грива заявил агентству LETA, что в распоряжении ассоциации нет ничего нового, поскольку она "постоянно критиковала работу совета и использовала все средства, чтобы его дискредетировать".

"Лично я радовался бы конструктивной критике, но на данный момент заявления ассоциации об этом не свидетельствуют", - считает Грива.

Он добавил, что NEPLP продолжит работать как прежде, пока Сейм не распустит его.