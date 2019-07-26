Звезда "Уральских пельменей" показала округлившийся животик в бикини

На снимке, сделанном на отдыхе в Геленджике, Илана позирует в купальнике, положив одну руку на явно выпирающий животик.

"Самые вкусные завтраки в Геленджике. А сегодня у нас концерт в Анапе , в 20 00 на “летней эстраде”. До встречи",

- гласит подпись к публикации.

Кадр явно заинтриговал подписчиков Юрьевой, кто-то из которых задал вопрос в лоб: "Вы беременны?".

При этом, кто бы что ни предположил, большинство фолловеров сошлись во мнении, что выглядит Илана просто великолепно, как, впрочем, всегда.

"Супер!!!", "Можно поздравить со 2-м?", "??? Животик' ???", "Крутое фото", "А по-моему, кто-то хочет еще ребеночка",

"Это особенности фигуры, думаю))", "Шо, опять?", "Уже можно поздравлять?)))", - пишут подписчики в комментариях.