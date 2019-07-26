Совершенно другой человек! Гарик Харламов побрился налысо

Резидент Comedy Club, актер и телеведущий Гарик Харламов кардинально сменил имидж. 38-летний артист полностью избавился от волос, но оставил усы и бороду. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице.
Снимок Харламов сделал прямо в парикмахерском кресле.
"Шесть миллионов подписчиков!!! Браво вам всем. В связи с этим я решил стать Хайзенбергом. Say my name! 6 миллионов это круто. Едем дальше. Ни шагу назад. Позади 5 миллионов, впереди 7", - написал актер.
В свою очередь, его коллега Гарик Мартиросян отметил, что Харламов похож совсем не на героя сериала "Во все тяжкие".
"Ленин после ссылки в KFC", - написал он.
Подписчики отнеслись с юмором к переменам во внешности артиста и согласились, что Гарик похож на Ленина, но еще и на Траволту.