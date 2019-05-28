"Меня одну смущает правая рука мужа?": Асмус усомнилась в ориентации Харламова

"Меня одну смущает правая рука мужа?" - спросила Асмус.

В кадре Харламов держит свою правую руку так, что может создаться впечатление того, что он будто обнимает актера Одина Ланда Байрона, который играл персонажа Фила Ричардсона.

Также на безымянном пальце комика не было обнаружено обручального кольца.

Учитывая, что Один не так давно признался, что он гей, снимок вместе с подписью может выглядеть немного двусмысленно.

Поклонники Кристины и Гарика с иронией отреагировали на ее публикацию. Снимок получил огромное количество забавных комментариев. Например:

"А прижался-то к Охлобыстину ))", - пишет пользователь rodder13.

"А то есть Батруха тебе не смущает!!!" - прокомметировал пользователь erme_009.

С 2013 года Харламов женат на актрисе Кристине Асмус. Пара воспитывает дочь - Анастасию.