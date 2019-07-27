В Риме жестоко убит полицейский

35-летний карабинер Марио Черчьелло-Рега был зарезан в римском районе Прати, недалеко от Ватикана. Брутальное убийство получило широкий резонанс в Италии. Погибший женился чуть более чем за месяц до своей гибели, сообщает LETA.
В пятницу, 26 июля, в центре Рима был зарезан полицейский. В убийстве признался некий гражданин США, сообщила итальянская пресса.
Итальянское новостное агентство ANSA сообщило, что два гражданина США были отвезены на допрос в штаб карабинеров и один из них признался в преступлении.
Отмечается, что Черчьелло-Рега и другие полицейские участвовали в операции против двоих грабителей. Злоумышленники украли мобильный телефон и кошелек у жителя, которому они сказали, что тот может вернуть свои вещи, если заплатит 100 евро. Пострадавший сообщил о случившемся полиции и договорился с грабителями о месте встречи. Вместо него туда приехали карабинеры и один из злоумышленников напал на стража порядка с ножом.
Черчьелло-Рега получил восемь ножевых ранений, сообщили карабинеры в Facebook.
Министр внутренних дел Италии Матео Салвини в Twitter сообщил, что в столице была развернута операция по поиску убийцы.
"Уверен, что они его поймают и он полностью ответит за свое насилие пожизненными принудительными работами в тюрьме", - указал Салвини.
Однако итальянские законы не предусматривают принудительные работы в тюрьме.