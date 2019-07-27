В Риме жестоко убит полицейский

В пятницу, 26 июля, в центре Рима был зарезан полицейский. В убийстве признался некий гражданин США, сообщила итальянская пресса.

Итальянское новостное агентство ANSA сообщило, что два гражданина США были отвезены на допрос в штаб карабинеров и один из них признался в преступлении.

Отмечается, что Черчьелло-Рега и другие полицейские участвовали в операции против двоих грабителей. Злоумышленники украли мобильный телефон и кошелек у жителя, которому они сказали, что тот может вернуть свои вещи, если заплатит 100 евро. Пострадавший сообщил о случившемся полиции и договорился с грабителями о месте встречи. Вместо него туда приехали карабинеры и один из злоумышленников напал на стража порядка с ножом.

Черчьелло-Рега получил восемь ножевых ранений, сообщили карабинеры в Facebook.

Министр внутренних дел Италии Матео Салвини в Twitter сообщил, что в столице была развернута операция по поиску убийцы.

"Уверен, что они его поймают и он полностью ответит за свое насилие пожизненными принудительными работами в тюрьме", - указал Салвини.