Сб, 27.07.2019
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В Лиепае пропал мальчик: полиция просит помощи в поисках

Дмитрий Соколов

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция просит помощи в поисках пропавшего в Лиепае в четверг, 25 июля, мальчика.

Лиепайский участок Госполиции ищет Дмитрия Соколова 2008 года рождения, который в четверг около 15.30 вышел из своего дома по адресу ул. Шкедес и до сих пор не вернулся.

Мальчик, скорее всего, может находиться в Лиепае в районе Каросты.

Дмитрий был одет в майку темного цвета, черные шорты, черные носки и пляжные тапки с ярко-зеленой подошвой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, полиция просит позвонить по телефону 110 или обратиться в ближайший полицейский участок.

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