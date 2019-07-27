В Лиепае пропал мальчик: полиция просит помощи в поисках

Государственная полиция просит помощи в поисках пропавшего в Лиепае в четверг, 25 июля, мальчика.
Лиепайский участок Госполиции ищет Дмитрия Соколова 2008 года рождения, который в четверг около 15.30 вышел из своего дома по адресу ул. Шкедес и до сих пор не вернулся.
Мальчик, скорее всего, может находиться в Лиепае в районе Каросты.
Дмитрий был одет в майку темного цвета, черные шорты, черные носки и пляжные тапки с ярко-зеленой подошвой.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, полиция просит позвонить по телефону 110 или обратиться в ближайший полицейский участок.