Жесткий Brexit может привести к объединению двух Ирландий

Выход Великобритании из Евросоюза без сделки повлечет за собой то, что жители Северной Ирландии задумаются об объединении острова, заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во время выступления на конференции в городе Глентис. Об этом пишет ТАСС.
"Brexit сопряжен с большими стратегическими рисками. В случае выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября без сделки баланс в треугольнике Ирландия - Северная Ирландия - Великобритания будет серьезно нарушен", - заявил Варадкар.
По словам политика, Brexit приведет к тому, что жители Северной Ирландии станут задумываться об объединении острова, поскольку они проголосовали против выхода Великобритании из ЕС.
"Североирландцы должны будут покинуть Евросоюз в составе Соединенного Королевства несмотря на то, что в большинстве своем они голосовали против Brexit на референдуме 2016 года. Думаю, разумно предположить, что после этого в Северной Ирландии начнут больше задумываться об идее объединения острова", - подчеркнул он.
Варадкар считает, что именно так называемый жесткий Brexit может навредить целостности Великобритании, как со стороны Шотландии, так и со стороны Северной Ирландии.