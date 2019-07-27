Жесткий Brexit может привести к объединению двух Ирландий

"Североирландцы должны будут покинуть Евросоюз в составе Соединенного Королевства несмотря на то, что в большинстве своем они голосовали против Brexit на референдуме 2016 года. Думаю, разумно предположить, что после этого в Северной Ирландии начнут больше задумываться об идее объединения острова", - подчеркнул он.