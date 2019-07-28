Вс, 28.07.2019
Сжигание отходов упаковки является пройденным этапом, подобным разжиганию печи долларовыми банкнотами. Ирина Мирошник, президент международной компании по производству упаковки IMMER GROUP

Видео: в Павилосте сел на мель катер с российскими номерами

ФОТО: TVNET aculiecinieks

В воскресенье, 28 июля, жителей Павилосты удивил непривычный вид на пляже - здесь на мель сел катер. 

Как рассказали очевидцы, капитан катера уснул, поэтому транспортное средство "плавало само по себе", пока не село на мель.

Как видно на фотографиях, у катера Delta 400 SW российские номера.

На побережье начались "спасательные работы" по освобождению катера, на помощь прибыл и трактор.

Пресс-секретарь Министерства обороны Сандра Брале рассказала агентству LETA, что катер выбрался с мели "своими силами".

Информацию об инциденте Служба береговой охраны получила в 11.10, на место происшествия отправился патрульный корабль Jelgava.

Прибыв, было констатировано, что в 20 метрах от берега катер под российским флагом сел на мель. Помощь береговой охраны на тот момент уже не понадобилась, так как экипаж катера обошелся своими силами.

Береговая служба все же проверила, не произошла ли утечка на месте аварии и не была ли загрязнена окружающая среда. Никаких угроз констатировано не было. 

Видео: Местные спасают севший на мель катер в Павилосте

Читать также

Актуально

НАВЕРХ