До и после: дизайнеры за пару дней полностью переделали квартиру со старым ремонтом

Обычная квартира в многоквартирном доме для семьи из пятерых человек стала маловата, к тому же стиль и внешний вид жилья оставлял желать лучшего. Ремонт в квартире не делали несколько десятков лет, поэтому семья с удовольствием доверилась команде профессионалов.
Увидев результат работы, проделанной всего за пару дней, семья не могла сдержать слёзы счастья, а соседи и друзья теперь в поисках вдохновения заходят чаще.
Семья Самогородских живёт в Вильнюсе в квартире, которую не ремонтировали уже 25 лет. Родители, подросшие дети и тётя уже давно не чувствовали себя комфортно в собственном доме. Дети выросли, нужды семьи изменились, но квартира словно застряла в прошлом.
В кухне было настолько тесно, что семья ела по очереди, для одежды и личных вещей совсем не было места, часть своих вещей тётя держала на балконе, а дочке было неловко приглашать друзей в гости.
Самая большая проблема – количество вещей
"Когда мы в первый раз зашли в квартиру, стало понятно, что ремонт здесь не делали давно. Старая мебель разных цветов и стилей, стенам и полу был необходим ремонт. Вcя квартира в целом была неудобная и неуютная, семье явно не хватало места для хранения вещей. Нашей основной задачей стало найти место для хранения и подстроится под нужды всех поколений и удобного перемещения по квартире", – рассказывает дизайнер IKEA Байба Фрейя.
Главным сигналом к переменам в доме должно стать ощущение, что вы не чувствуете себя дома комфортно и хорошо.
Удивительная кухня
До перевоплощения, семья не могла проводить вместе вечера на кухне, там было настолько мало места, что все ели по очереди, за столом могли усесться только двое. На кухне не делали большой ремонт, поэтому плитка, стол – всё это разных цветов и текстур. Для продуктов, посуды и приборов не хватало места, поэтому их хранили на столе и других свободных местах.
"Все выходы для кухонной техники находились у одной стены, поэтому план кухни нельзя было менять кардинально. Но благодаря новой мебели, переносу холодильника к другой стене, шкафчикам на свободных стенах, дизайнерам удалось освободить место для кухонного стола.
Теперь за кухонным столом, который раздвигается, могут усесться не только вся семья, но и гости.
Над столом у стены мы установили шкафчики с внутренней подсветкой, свет через матовое стекло чем-то напоминает окно", – делится дизайнер IKEA.
Людмила Самогородская, глава семейства, поделилась, что она не могла поверить, что в такую маленькую кухню можно настолько переделать.
"Раньше мы в основном ели по одному, и сразу уходили с кухни. Теперь кухня стала уютной и хочется проводить здесь больше времени всей семьёй.
Удивительно, насколько просторнее стала кухня со светлой новой мебелью и с вещами, которые все разложены по полочкам", – радуется Людмила.
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Уединение в проходной комнате
Ещё одной трудной задачей для дизайнеров стало обустройство проходной комнаты, где живут сестра подросткового возраста и уже взрослый брат. Комната была тёмной, с вытянутой и узкой планировкой. Разложив диваны для сна в комнате вообще не было места.
Комната служила гостиной, когда приходили гости, поэтому у детей не было своего личного пространства.
Задача дизайнеров была создать продуманную планировку и сделать комнату удобнее для младшего поколения.
"Если в проходной комнате мало места, мебель нужна продуманная и многофункциональная. Например, здесь были два раскладных дивана, которые занимали всё пространство, мы заменили их на кушетки, с удобными ящиками для постельного белья и других вещей.
У стены мы установили вместительную секцию, куда можно сложить все вещи брата и сестры, посередине телевизор, а на антресолях можно хранить другие вещи. Шкаф отлично выглядит, он вместительный и помогает экономить место в комнате", – поясняет Б.Фрейя.
Для молодёжи важно иметь своё личное пространство, это удалось достичь благодаря плотным гардинам, отделив личную зону от проходной.
Теперь другие члены семьи не будут мешать детям. Для тех, у кого ситуация с проходной комнатой схожая, гардины — это не единственное решение – комнату можно отделить растениями, полками, шкафом или перегородкой.
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Мамина мечта сбылась
Когда Людмила подавала заявку на перевоплощение, главным для неё было детская комната, свои желания она поставила на второй план. Но в родительской комнате тоже нужна была капитальная переделка, чтобы комната стала настоящим местом отдыха для родителей.
"Для порядка в небольшой комнате, я советую использовать закрывающуюся мебель для хранения. Мы решили и в родительской спальне установить большой шкаф, из трёх частей, две из которых отданы для одежды и третья для сезонных вещей, для пальто, чемоданов и постельного белья. Убрав все вещи в шкаф, мы смогли освободить место для просторной и удобной кровати", – рассказывает дизайнер.
Продумав планировку и мебель, в комнате освободилось место для туалетного столика и зеркала с подсветкой. Этот уголок привнёс уют в комнату, и напомнил Людмиле, что нужно не забывать о себе.
"При макияже или других процедур для лица важно иметь хорошее освещение. Практичным решение в этом случае будет зеркало со встроенной подсветкой, которое подойдёт, как для туалетного столика, так и для ванной комнаты", – советует дизайнер.
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Освободить балкон от тётиных вещей
Тётя, которая живёт вместе с этой семьёй, большую часть времени проводит в своей комнате: спит, смотрит телевизор и читает. Её мечта – большой шкаф, куда вместятся все вещи, которые хранились в коробках и на балконе.
"Я изменила планировку тётиной комнаты, чтобы уместить шкаф для вещей и корзину для белья. Корзина для белья в шкафу – полезная вещь для квартир с небольшой ванной комнатой. В комнате установили диван-кровать, чтобы освободить место для полок для книг, посуды и телевизора", – делится дизайнер.
В доме с большим количеством вещей, лучше совмещать открытые и закрытые полки. Личные вещи можно держать на открытых полках, а предметы интерьера – на открытых. Это поможет поддерживать порядок в комнате, и комната не будет выглядеть захламлённой.
Дизайнер напоминает, что коробки для хранения, помогут содержать вещи в порядке. Если подобрать цвет коробок под общий стиль комнаты, их можно ставить на открытые полки.
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Даже соседи задумались о ремонте
Для прихожей дизайнеры выбрали высокий шкаф с плотными дверьми, которые защитят одежду от запахов кухни неподалёку. В прихожую отлично встал шкафчик, который служит также скамейкой.
При планировании интерьера квартиры, бралось во внимание все пожелания семьи, и подобрали мягкие цвета, с акцентами в зелёных тонах. Дизайнер считает, что подобранная сочетающееся гамма во всей квартире даёт ощущение гармонии, порядка и уюта.
Зайдя в обновлённую квартиру, Людмила не смогла сдержать слёз радости. Теперь она рассказывает, что перевоплощение их квартиры стало вдохновением для соседей: "Многие соседи, увидев перемены в нашей квартире говорят, что в это сложно поверить. А самое главное, что наша квартира стада вдохновением для перемен и в их домах".
Те, кто мечтают о переменах, для начала должны ответить на вопрос – что больше всего мешает? "Если ваш дом стал для вас неуютным, пришло время перемен. Нет места для посиделок на кухне? Ванная слишком тесная? Когда выбрано помещение, где необходим ремонт, советую большую часть бюджета оставить на мебель. Сначала самые важные вещи! Например, для спальни важно выбрать кровать и шкаф, а тумбочки и комоды могут подождать. Позже вы сможете докупить недостающую мебель и предметы интерьера", – советует Б. Фрейя.