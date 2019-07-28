До и после: дизайнеры за пару дней полностью переделали квартиру со старым ремонтом

Комната служила гостиной, когда приходили гости, поэтому у детей не было своего личного пространства.

Задача дизайнеров была создать продуманную планировку и сделать комнату удобнее для младшего поколения.

"Если в проходной комнате мало места, мебель нужна продуманная и многофункциональная. Например, здесь были два раскладных дивана, которые занимали всё пространство, мы заменили их на кушетки, с удобными ящиками для постельного белья и других вещей.

У стены мы установили вместительную секцию, куда можно сложить все вещи брата и сестры, посередине телевизор, а на антресолях можно хранить другие вещи. Шкаф отлично выглядит, он вместительный и помогает экономить место в комнате", – поясняет Б.Фрейя.

Для молодёжи важно иметь своё личное пространство, это удалось достичь благодаря плотным гардинам, отделив личную зону от проходной.

Теперь другие члены семьи не будут мешать детям. Для тех, у кого ситуация с проходной комнатой схожая, гардины — это не единственное решение – комнату можно отделить растениями, полками, шкафом или перегородкой.

До:

ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

После:

ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

Мамина мечта сбылась

Когда Людмила подавала заявку на перевоплощение, главным для неё было детская комната, свои желания она поставила на второй план. Но в родительской комнате тоже нужна была капитальная переделка, чтобы комната стала настоящим местом отдыха для родителей.

"Для порядка в небольшой комнате, я советую использовать закрывающуюся мебель для хранения. Мы решили и в родительской спальне установить большой шкаф, из трёх частей, две из которых отданы для одежды и третья для сезонных вещей, для пальто, чемоданов и постельного белья. Убрав все вещи в шкаф, мы смогли освободить место для просторной и удобной кровати", – рассказывает дизайнер.

Продумав планировку и мебель, в комнате освободилось место для туалетного столика и зеркала с подсветкой. Этот уголок привнёс уют в комнату, и напомнил Людмиле, что нужно не забывать о себе.

"При макияже или других процедур для лица важно иметь хорошее освещение. Практичным решение в этом случае будет зеркало со встроенной подсветкой, которое подойдёт, как для туалетного столика, так и для ванной комнаты", – советует дизайнер.

До:

ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

После:

ФОТО: Ikea/Publicitātes foto

Освободить балкон от тётиных вещей

Тётя, которая живёт вместе с этой семьёй, большую часть времени проводит в своей комнате: спит, смотрит телевизор и читает. Её мечта – большой шкаф, куда вместятся все вещи, которые хранились в коробках и на балконе.

"Я изменила планировку тётиной комнаты, чтобы уместить шкаф для вещей и корзину для белья. Корзина для белья в шкафу – полезная вещь для квартир с небольшой ванной комнатой. В комнате установили диван-кровать, чтобы освободить место для полок для книг, посуды и телевизора", – делится дизайнер.