"Раньше за сутки пропускали 170 машин, а теперь до 14.00 уже 135". Калининград: личный опыт рижанки

Таможенник рассказал ребятам, когда он заступил на смену в воскресенье в 8.00, было всего 4 машины выезжавших, все прошло быстро. Конечно, после обеда ситуация меняется, что и логично:

"Многие едут именно на выходные - в субботу въезжают, в воскресенье выезжают, поэтому заторы".

Например, в ту же субботу после ребят въезд в 8.00 утра занял у знакомых около пяти часов, в то время как они сами накануне в пятницу проскочили за 20 минут.

Людмила считает, что все дело в буднем дне, поэтому советует планировать путешествие по возможности "против течения" - въезжать и выезжать не в часы пик, а, например, в будние дни и лучше в первой половине дня.

Как рассказала девушка, они спрашивали у сотрудников таможни: "Ну что, после электронных виз - жесть?", на что им ответили:

"О да, раньше за сутки пропускали 170 машин, а теперь до 14.00 дня уже 135".

Первые данные по притоку туристов

Спустя две недели после введения электронных виз, таможня России сообщала:

"Калининградская областная таможня зафиксировала рост активности иностранных граждан, пересекающих границу через пункт пропуска "Мамоново-2 – Гжехотки" на личном автотранспорте.

За одни сутки, 14-15 июля (воскресенье-понедельник), через таможенный пост на въезд в РФ проследовало 1020 автомобилей.

При этом 449 из них – иностранные, из которых 300 машин впервые въезжали в регион".

31 июля с актуальными данными о въезжающих по электронным визам в Калининградскую область ознакомила министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области Алла Иванова:

"По приблизительным оценкам было подано около 20 тысяч анкет, зарегистрировано в районе 10 тысяч въездов.

Примерно половина "электроников" - Литва, затем идет Латвия, Польша, Германия.

Всего же у нас побывали граждане 33 стран", - приводит ее слова "Комсомольская правда - Калининград".

Иванова обратила внимание на важный технический момент:

"Путешественников из Европы навигаторы ведут в Калининградскую область через переход "Мамоново 2 – Гжехотки", и именно там теперь накапливаются те автомобили, которые как раз первый раз въезжают в область. В то время, как в "Мамоново-Гроново" и Багратионовске ситуация более спокойная и менее обременена очередями", - отметила она.

Для справки ​В Калининград из Латвии есть два пути. Через Шауляй-Кельме-Таураге-Советск-Калининград. Приблизительно 380 км в пути, занимающем около 4-6 часов. Такой маршрут выбрала семья Людмилы.

Через Клайпеду, Ниду и Куршскую косу. Но этот путь более длинный и затратный - паром из с Клайпеды на косу стоит 12,30 евро на машину, на 9-ом километре Куршской косы необходимо заплатить экологический сбор 20 евро и с российской стороны еще 8,50 евро того же экологического налога. Отметим, что он действует только в сезон.

Наблюдения местного жителя Калининграда

По словам жителя Калининграда Сергея:

"Приезжих на улицах стало больше - едет Латвия, Литва, Германия, Франция, Великобритания, Эстония, Испания".

На вопрос, как на нововведение смотрят жители города, он ответил:

"Мы абсолютно нормально относимся к гостям. На автомобильных пунктах есть косячки по бумагам, не все есть на английском, ну и работники пункта перехода кроме как на русском - никак".

В то же время он считает, что "для развития туризма - идея отличная". Осталось, лишь подтянуть детали.

Впереди Питер?!

Отметим, что уже в скором будущем электронные визы введут и для въезда в Санкт-Петербург. В то же время, еще до конца не ясно, коснется ли это Латвии.

"В срок до 1 октября 2019 года правительство должно утвердить пункты пропуска, через которые будет осуществляться въезд по электронным визам, а также перечень иностранных государств, граждане которых смогут въехать и выехать из РФ через пункты пропуска на основании электронных виз", говорится в официальном документе.