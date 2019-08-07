"Раньше за сутки пропускали 170 машин, а теперь до 14.00 уже 135". Калининград: личный опыт рижанки

С 1 июля в Калининградскую область России можно въехать по бесплатной электронной визе. Семья рижанки Людмилы посетила Калининград с 19 по 21 июля и поделилась с нами личным опытом оформления визы, пересечения границы и впечатлениями от путешествия. Рассказываем!
Что случилось?
С 1 июля 2019 года граждане 53 государств могут получать бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. В их числе и Латвия.
Для получения электронной визы иностранному гражданину необходимо не менее чем за четверо суток, но не ранее чем за 20 суток до предполагаемой даты въезда заполнить заявление о получении электронной визы на сайте консульского департамента МИД России, прикрепив к нему фотографию.
Электронные визы выдаются с туристической, деловой и гуманитарной целью.
Виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, действительна она в течение 30 дней. Въезд на другие территории России с этой визой невозможен. Оформить визу в следующий раз можно только по истечении срока действия имеющегося электронного документа.
Опыт рижанки Людмилы
- Оформление электронной визы
По словам Людмилы, процесс оформления был максимально понятен:
"Все быстро, ничего не виснет, нет ничего, что было бы не разобрать, чтобы сидеть и долго думать.
Единственный нюанс - там спрашивают гостиницу заранее - необходимо указать адрес, телефон, поэтому важно заранее зарезервировать, где вы останетесь".
Также Людмила отметила фотографию - запрашивается "как для паспорта", она сама не сразу справилась, то была темная, то не тот размер - но по итогу все оказалось достаточно просто:
"Около стенки сфотографировалась, просто необходим был светлый фон, и тогда все подошло", - поделилась она.
По ее словам, подтверждение визы пришло на указанную ей электронной почту через три дня. Эту бумагу необходимо распечатать и предъявить на границе.
- Дорога и въезд
"Мы выехали из Риги в пятницу, 19 июля, в 4.00 утра, на двух машинах с друзьями - останавливались кофе попить, в туалет сходить, на границе в городе Советск мы были в 9.00 утра по латвийскому времени (по России было 8.00)", - рассказала рижанка.
В пути получается 4-6 часов в зависимости от скорости и количества остановок для личных нужд.
Касательно пробок на таможне - семья Людмилы с такими не столкнулась:
"Мы были на границе в 8 утра - были мы и еще две машины. На российской границе как раз менялась смена, только из-за пересменки мы постояли минут 15-20, и все на этом".
По словам Людмилы, сотрудники производят приятное впечатление:
"Я читала какую-то статью, думала на российской границе будут все грубые, недовольные, но нет - очень хорошие все были, учтивые, приветливые. Сотрудница даже объяснила, где банк, куда заехать деньги обменять, например.
Единственное, заполняли пассажирскую таможенную декларацию, которую и при въезде в Беларусь заполняешь, и там информация с техпаспорта - это занимает время.
А проверка визы без проблем - работник, который забирает паспорта, он же смотрит и визу - там без вопросов - смотрит и все.
Таможня потом осматривает машину, заполняешь декларацию, и ты в Калининграде".
Отметим что заполнение пассажирской декларации - не новинка, с введением электронных виз она никак не связана, такой порядок был и раньше.
- Город
Как отметила девушка, граница расположена практически в черте городе, пересекаешь ее, и ты на месте.
Из запомнившихся мест Людмила сходу рассказала:
"Чебуречная там клевая - чебуреки по локоть, большие и вкусные".
Также похвалила гостиницу - по ее словам, им разрешили заселяться раньше положенных 13 часов.
"Еще Морской музей классный, можно спуститься в подводную лодку, супер, мы целенаправленно шли туда. Экскурсия по реке была, гид все показал, рассказал, видели на берегу маленький замок Минхаузена".
- Много ли туристов? Что с ценами?
Как рассказала рижанка:
"В городе пробки были, но так, чтобы мы спотыкались об латышские машины - не было такого.
Мы ходили в магазин "Павлопосадские платки" - мы пришли к открытию, заходим, а там уже покупатели, как раз из Латвии - девушка набирала платки, отмечала, что в Латвии они дорогие. Там встретились с нашими, а так не было, что пол Калининграда по-латышски говорили", - подметила Людмила.
По ценам девушке показалось, что в целом ниже, чем в Латвии, но так или иначе, как в любом путешествии деньги таяли:
"Простецкая гостиница у нас была с туалетом в коридоре, на троих за две ночи мы заплатили 65 евро, но деньги все равно улетают.
Поели, купили что-то по мелочи, взятые с собой 300 евро - как корова языком слизала, еще снимали и я, и муж", - поделилась Людмила.
В то же время по ее признанию, одних платков она накупила более, чем на 100 евро.
"Пришла в магазин и совсем не собиралась покупать, а померила - отлично смотрится, и себе, и родне, и дочери взяла - так красиво, джинсы, битловка, платок и шикарно!", - восторженно отметила девушка.
Как призналась рижанка о новой инициативе Калининграда:
"Молодцы они, я довольна, ходила с чувством, что я еще туда поеду. Мне все понравилось!"
- Выезд, который потребовал немного терпения
Как отметила Людмила, на улицах города не было ощущения наплыва туристов - латвийцы ходили, но "не навалом". Такое ощущение появилось только при выезде из Калининграда.
"В воскресенье, 21 июля, ехали обратно.
В 14.30 мы были на границе - перед нами были где-то 25 машин, вся граница заняла 3 часа.
Получается, около 7 машин в час пропускают, меньше десяти минут на одну", - поделилась девушка личным опытом.
По ее словам, после них уже был хвост - машин 30.
"Как раз наши друзья задержались, по магазинам бегали, и приехали на границу около 18.30, они пересекли границу в полночь, стояли долго".
Таможенник рассказал ребятам, когда он заступил на смену в воскресенье в 8.00, было всего 4 машины выезжавших, все прошло быстро. Конечно, после обеда ситуация меняется, что и логично:
"Многие едут именно на выходные - в субботу въезжают, в воскресенье выезжают, поэтому заторы".
Например, в ту же субботу после ребят въезд в 8.00 утра занял у знакомых около пяти часов, в то время как они сами накануне в пятницу проскочили за 20 минут.
Людмила считает, что все дело в буднем дне, поэтому советует планировать путешествие по возможности "против течения" - въезжать и выезжать не в часы пик, а, например, в будние дни и лучше в первой половине дня.
Как рассказала девушка, они спрашивали у сотрудников таможни: "Ну что, после электронных виз - жесть?", на что им ответили:
"О да, раньше за сутки пропускали 170 машин, а теперь до 14.00 дня уже 135".
Первые данные по притоку туристов
Спустя две недели после введения электронных виз, таможня России сообщала:
"Калининградская областная таможня зафиксировала рост активности иностранных граждан, пересекающих границу через пункт пропуска "Мамоново-2 – Гжехотки" на личном автотранспорте.
За одни сутки, 14-15 июля (воскресенье-понедельник), через таможенный пост на въезд в РФ проследовало 1020 автомобилей.
При этом 449 из них – иностранные, из которых 300 машин впервые въезжали в регион".
31 июля с актуальными данными о въезжающих по электронным визам в Калининградскую область ознакомила министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области Алла Иванова:
"По приблизительным оценкам было подано около 20 тысяч анкет, зарегистрировано в районе 10 тысяч въездов.
Примерно половина "электроников" - Литва, затем идет Латвия, Польша, Германия.
Всего же у нас побывали граждане 33 стран", - приводит ее слова "Комсомольская правда - Калининград".
Иванова обратила внимание на важный технический момент:
"Путешественников из Европы навигаторы ведут в Калининградскую область через переход "Мамоново 2 – Гжехотки", и именно там теперь накапливаются те автомобили, которые как раз первый раз въезжают в область. В то время, как в "Мамоново-Гроново" и Багратионовске ситуация более спокойная и менее обременена очередями", - отметила она.
Для справки
В Калининград из Латвии есть два пути.
- Через Шауляй-Кельме-Таураге-Советск-Калининград. Приблизительно 380 км в пути, занимающем около 4-6 часов. Такой маршрут выбрала семья Людмилы.
- Через Клайпеду, Ниду и Куршскую косу. Но этот путь более длинный и затратный - паром из с Клайпеды на косу стоит 12,30 евро на машину, на 9-ом километре Куршской косы необходимо заплатить экологический сбор 20 евро и с российской стороны еще 8,50 евро того же экологического налога. Отметим, что он действует только в сезон.
Наблюдения местного жителя Калининграда
По словам жителя Калининграда Сергея:
"Приезжих на улицах стало больше - едет Латвия, Литва, Германия, Франция, Великобритания, Эстония, Испания".
На вопрос, как на нововведение смотрят жители города, он ответил:
"Мы абсолютно нормально относимся к гостям. На автомобильных пунктах есть косячки по бумагам, не все есть на английском, ну и работники пункта перехода кроме как на русском - никак".
В то же время он считает, что "для развития туризма - идея отличная". Осталось, лишь подтянуть детали.
Впереди Питер?!
Отметим, что уже в скором будущем электронные визы введут и для въезда в Санкт-Петербург. В то же время, еще до конца не ясно, коснется ли это Латвии.
"В срок до 1 октября 2019 года правительство должно утвердить пункты пропуска, через которые будет осуществляться въезд по электронным визам, а также перечень иностранных государств, граждане которых смогут въехать и выехать из РФ через пункты пропуска на основании электронных виз", говорится в официальном документе.
В то же время с Калининградом была ровно такая же информация, и Латвия в список попала. Будем надеяться, что Питер не подведет!