Юлия Высоцкая ужаснула поклонников своим видом

"Доброй ночи всем неспящим..." - коротко подписала Юлия снимок, который разместила в своем Instagram накануне вечером.

"Это что за ужас такой, непонятно!", Как-то очень страшно смотреть на это фото", "Наверное, была какая-то цель сделать этот снимок и выставить его... Вообще-то это жуть! Слов нет...",

"Очень страшно получилось! Не надо так себя портить, еще и на ночь!", "Странное фото", "Ппц просто, это чтобы снились кошмары", "Ужас, какая страшная",

"Фотография как из фильмов ужасов", - возмущаются шокированные комментаторы.

Кто-то предположил, что, скорее всего, снимок сделан где-то в косметическом кабинете: "Синий цвет и клеенка под плечами. Обычное фото, ничего страшного".

Более внимательные пользователи Сети отметили, что при обработке кадра явно использовались специальные фильтры.

Самые же преданные поклонники Высоцкой, естественно, встали на ее защиту, похвалилв за оригинальность и смелость.

"Думаю, Юлия выложила данное фото, чтобы вы не скучали. Это же грим к какой-то работе, неужели не видно??? Умничка! А сколько разговоров сразу,

людям только малейший повод дай, и они готовы и обидеть, и унизить...", "Естественная, красивая, честная, смелая...", "Юлия, я Вас очень уважаю! Вы великолепны!", - пишут они.