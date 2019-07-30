Брока решила прекратить трудовые отношения с ЛУ

В заявлении она указывает, что не виновна в инкриминируемых ей преступлениях. В заявлении ректору ЛУ Индрикису Муйжниексу она подчеркивает, что уходит с работы, так как высоко ценит репутацию вуза, в котором работала с 1997 года.

Проректор ЛУ Ина Друвиете подтвердила агентству LETA, что Брока подала заявление об увольнении. Трудовые отношения с ней прекращены уже с сегодняшнего дня.

Получить комментарии Броки агентству LETA пока не удалось.

Как сообщалось, в связи с начатым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовному делу Броке было запрещено работать в закупочной комиссии ЛУ, а также принимать решения, связанные с контролем и надзором.

Как ранее пояснила Друвиете, вуз получил выписку из суда, в которой разъяснялись установленные для Броки должностные ограничения. "Из письма следует, что академической работой Брока может заниматься", - сказала проректор.

Ранее было известно, что KNAB запретил Броке занимать должности в ЛУ и выезжать из страны.

Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому в июле была задержана депутат Рижской думы и на тот момент заместитель ректора ЛУ Байба Брока, а также предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис. Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.

В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.