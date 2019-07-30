Украина арестовала российский танкер

Танкер задержали 24 июля. Украинские следователи считают, что корабль в ноябре 2018 года блокировал в Керченском проливе военные корабли Украины, экипаж которых позже был задержан и до настоящего времени прибывает под арестом в России. Корабль был сочтен за вещественное доказательство.