Украина арестовала российский танкер

Суд Украины арестовал российский танкер "Ника Спирит" ("Нейма"), задержанный ранее в порту города Измаил, вместе с документами, которые были изъяты при обыске на нем. Об этом сообщает портал "Медуза" со ссылкой на главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.
Танкер задержали 24 июля. Украинские следователи считают, что корабль в ноябре 2018 года блокировал в Керченском проливе военные корабли Украины, экипаж которых позже был задержан и до настоящего времени прибывает под арестом в России. Корабль был сочтен за вещественное доказательство.
Экипаж задержанного танкера допросили, а затем освободили. Он вернулся в Россию.