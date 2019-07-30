Вт, 30.07.2019
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Украина арестовала российский танкер

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Украинская служба безопасности задержала российский танкер Neyma в Керченском проливе.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Суд Украины арестовал российский танкер "Ника Спирит" ("Нейма"), задержанный ранее в порту города Измаил, вместе с документами, которые были изъяты при обыске на нем. Об этом сообщает портал "Медуза" со ссылкой на главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Танкер задержали 24 июля. Украинские следователи считают, что корабль в ноябре 2018 года блокировал в Керченском проливе военные корабли Украины, экипаж которых позже был задержан и до настоящего времени прибывает под арестом в России. Корабль был сочтен за вещественное доказательство.

Экипаж задержанного танкера допросили, а затем освободили. Он вернулся в Россию.

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