Поезд насмерть сбил молодую девушку: подробности трагедии в Елгаве

Вечером в понедельник, 29 июля, в Елгаве поезд сбил 19-летнюю девушку, которая шла по рельсам. Она скончалась на месте происшествия. Медики, которых вызвал машинист, отправились на место ЧП, однако девушка уже была мертва. Сообщает программа Degpunktā.
Несколько обстоятельств происшествия указывают на вероятность того, что девушка сознательно ждала смертоносный удар.
Она выбрала очень опасный маршрут и специально позаботилась о том, чтобы не слышать окружающий шум, слушая музыку в наушниках, передает программа.
"Ясно, что у молодой девушки были наушники. Не исключено, что она слушала громкую музыку и не слышала предупреждающего сигнала. В любом случае всю информацию проверяет полиция", - сообщил программе представитель Pasažieru vilciens Эгонс Алерс.
Направление, в котором шла девушка, было тем же самым, что и у едущего поезда. Девочка шла спиной к надвигающемуся поезду.
Представитель Pasažieru vilciens напоминает, что в любое время суток находится на рельсах, особенно в местах, которые не предназначены для их пересечения - опасно.
Из-за происшествия в понедельник вечером было нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Елгава - Рига.