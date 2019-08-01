"Это действительно странно": мужчину укусила змея, он укусил ее в ответ

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В субботу утром, 27 июля, мужчину в Индии покусала змея. Чтобы отомстить пресмыкающемуся, он укусил ее в ответ, таким образом убив ее, пишет The Independent.
Мужчина отдыхал дома, попивая алкогольный напиток. К нему подползла змея и укусила его. Долго не раздумывая, он схватил пресмыкающиеся и укусил в ответ.
"Мой сын был пьян. Он покусал змею и пережевал ее в маленькие кусочки", - рассказал отец мужчины.
Семья доставила его в больницу, взяв с собой останки животного. Врачи определили, что состояние мужчины критическое.
"Это действительно странно. Я видел людей, покусанных змеей, но никогда того, кто бы покусал ее в ответ и потом привез с собой в сумке", - рассказал лечащий врач мужчины.
Пациент продолжает лечение. Члены его семьи рассказали, что кремировали погибшее животное.
Это не первый случай, когда человек отвечает на укус змеи укусом: в июне другой мужчина в Индии погиб от укуса змеи, но перед смертью он успел пресмыкающееся убить, также покусав.