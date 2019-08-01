"Это действительно странно": мужчину укусила змея, он укусил ее в ответ

Мужчина отдыхал дома, попивая алкогольный напиток. К нему подползла змея и укусила его. Долго не раздумывая, он схватил пресмыкающиеся и укусил в ответ.

"Мой сын был пьян. Он покусал змею и пережевал ее в маленькие кусочки", - рассказал отец мужчины.

Семья доставила его в больницу, взяв с собой останки животного. Врачи определили, что состояние мужчины критическое.

"Это действительно странно. Я видел людей, покусанных змеей, но никогда того, кто бы покусал ее в ответ и потом привез с собой в сумке", - рассказал лечащий врач мужчины.

Пациент продолжает лечение. Члены его семьи рассказали, что кремировали погибшее животное.

Это не первый случай, когда человек отвечает на укус змеи укусом: в июне другой мужчина в Индии погиб от укуса змеи, но перед смертью он успел пресмыкающееся убить, также покусав.