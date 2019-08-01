Видео: соседи поймали падающего с шестого этажа малыша

Инцидент произошел на юго-западе Китае, в городе Чунцин.

"Я увидела, как с балкона свисает ребенок. Думала ловить его в руки, но это не было бы возможным", - поделилась одна из очевидцев.

Несколько прохожих встали в круг, у кого-то оказалось одеяло, которое и натянули для поимки ребенка.

"Все случилось так быстро, мальчик через несколько секунд упал", - добавила очевидец.

После происшествия ребенка доставили в больницу. Отмечается, что серьезных травм он не получил.

По сообщениям китайских СМИ, ребенка одного оставила бабушка, которая во время его обеденного сна отправилась в местный магазин.

Ребенок проснулся и пошел смотреть в окно, где она. Он залез на какой-то предмет на балконе и через некоторое время повис с его обратной стороны.