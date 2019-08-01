Видео: соседи поймали падающего с шестого этажа малыша

Невероятная история спасения трехлетнего ребенка в Китае - он упал с шестого этажа дома, но соседи поймали его с помощью одеяла. Момент чудесного спасения малыша попал на видео.
Инцидент произошел на юго-западе Китае, в городе Чунцин.
"Я увидела, как с балкона свисает ребенок. Думала ловить его в руки, но это не было бы возможным", - поделилась одна из очевидцев.
Несколько прохожих встали в круг, у кого-то оказалось одеяло, которое и натянули для поимки ребенка.
"Все случилось так быстро, мальчик через несколько секунд упал", - добавила очевидец.
После происшествия ребенка доставили в больницу. Отмечается, что серьезных травм он не получил.
По сообщениям китайских СМИ, ребенка одного оставила бабушка, которая во время его обеденного сна отправилась в местный магазин.
Ребенок проснулся и пошел смотреть в окно, где она. Он залез на какой-то предмет на балконе и через некоторое время повис с его обратной стороны.
This is the incredible moment a toddler falls six storeys and survives — thanks to quick-thinking passers-by catching him in a blanket— BBC News (World) (@BBCWorld) July 31, 2019
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