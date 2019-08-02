Пт, 2.08.2019
По данным опроса, проведенного в марте 2019 года платформами Your Move и CVMarket.lv, после Brexit в Великобритании планируют остаться 84% проживающих в этой стране латвийцев. Русский TVNET

Лиепайская тюрьма позволит закрыть другие места заключения

ФОТО: Reuters/ScanPix

Строительство новой тюрьмы в Лиепае позволит ликвидировать четыре других места заключения, которые находятся в критическом техническом состоянии, заявила в передаче LNT "900 секунд" начальник Управления мест заключения (УМЗ) Илона Спуре.

Она напомнила, что Минюст и Минфин ведут переговоры о возможности заимствовать средства на строительство тюрьмы в Банке развития Совета Европы. 23 августа на заседании правительства должна быть представлена информация о результатах переговоров.

По словам Спуре, Банк развития Совета Европы покроет своим финансированием 50%, и это значительная поддержка, но вырастут и расходы государства.

Средства должны окупиться за 25 лет, можно будет ликвидировать четыре действующих тюрьмы, что также даст известную экономию, сказала Спуре.

Как показало проведенное в прошлом году техническое обследование латвийских тюрем, только в двух из девяти окупились инвестиции в обновление зданий. В критическом состоянии находятся Ильгюциемская и Лиепайская тюрьмы.

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