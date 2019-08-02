Лиепайская тюрьма позволит закрыть другие места заключения

Она напомнила, что Минюст и Минфин ведут переговоры о возможности заимствовать средства на строительство тюрьмы в Банке развития Совета Европы. 23 августа на заседании правительства должна быть представлена информация о результатах переговоров.

По словам Спуре, Банк развития Совета Европы покроет своим финансированием 50%, и это значительная поддержка, но вырастут и расходы государства.

Средства должны окупиться за 25 лет, можно будет ликвидировать четыре действующих тюрьмы, что также даст известную экономию, сказала Спуре.