Лиепайская тюрьма позволит закрыть другие места заключения

Строительство новой тюрьмы в Лиепае позволит ликвидировать четыре других места заключения, которые находятся в критическом техническом состоянии, заявила в передаче LNT "900 секунд" начальник Управления мест заключения (УМЗ) Илона Спуре.
Она напомнила, что Минюст и Минфин ведут переговоры о возможности заимствовать средства на строительство тюрьмы в Банке развития Совета Европы. 23 августа на заседании правительства должна быть представлена информация о результатах переговоров.
По словам Спуре, Банк развития Совета Европы покроет своим финансированием 50%, и это значительная поддержка, но вырастут и расходы государства.
Средства должны окупиться за 25 лет, можно будет ликвидировать четыре действующих тюрьмы, что также даст известную экономию, сказала Спуре.
Как показало проведенное в прошлом году техническое обследование латвийских тюрем, только в двух из девяти окупились инвестиции в обновление зданий. В критическом состоянии находятся Ильгюциемская и Лиепайская тюрьмы.