Буров о Кузе и Мурисе: "Лично у меня, так уж получилось по жизни, аллергия на котов"

Исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров в интервью российскому изданию "Аргументы недели" рассказал, что будет с символами Рижской думы - котами Кузей и Мурисом.
По его словам, партия "Согласие" позаботится о животных, однако из здания думы им все-таки придется переехать.
"Есть партия "Согласие", которая позаботится о них. Лично у меня, так уж получилось по жизни, аллергия на котов.
Да и Рижская дума – не совсем то место, где должны жить коты. Согласитесь, что тут люди работают, ведут переговоры, решают проблемы…
И несколько странно, что во время серьезных бесед по столу разгуливают животные", - заявил он изданию.
Напомним, коты Кузя и Мурис поселились в Рижской думе в 2011 году после того, как их привезли из приюта. Один думский четвероногий из семейства кошачьих получил кличку Кузя, второй - Мурис.
Коты спали на столе градоначальника Нила Ушакова, размеренно прогуливались по помещениям думы и развлекали журналистов на пресс-конференциях.