Буров о Кузе и Мурисе: "Лично у меня, так уж получилось по жизни, аллергия на котов"

По его словам, партия "Согласие" позаботится о животных, однако из здания думы им все-таки придется переехать.

"Есть партия "Согласие", которая позаботится о них. Лично у меня, так уж получилось по жизни, аллергия на котов.

Да и Рижская дума – не совсем то место, где должны жить коты. Согласитесь, что тут люди работают, ведут переговоры, решают проблемы…

И несколько странно, что во время серьезных бесед по столу разгуливают животные", - заявил он изданию.

Напомним, коты Кузя и Мурис поселились в Рижской думе в 2011 году после того, как их привезли из приюта. Один думский четвероногий из семейства кошачьих получил кличку Кузя, второй - Мурис.