Думские коты Кузя и Мурис. Психологическая драма в четырёх действиях

Коты Кузя и Мурис поселились в Рижской думе в 2011 году после того, как их привезли из приюта. Один думский четвероногий из семейства кошачьих получил кличку Кузя, второй - Мурис.

Коты спали на столе градоначальника, размеренно прогуливались по помещениям думы и развлекали журналистов на пресс-конференциях.

Кузя и Мурис так полюбились рижанам, что перед каждыми муниципальными выборами в головах неравнодушных рождался законный вопрос: "Что же с ними будет после "эпохи Ушакова""?

Действие первое. Обыск KNAB

30 января, около полудня в Рижскую думу прибыли сотрудники KNAB, которые провели процессуальные действия. Обыски прошли как в кабинете, так и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова.

Глава города задержан не был. Обыск стал одним из первых "звоночков" о том, что в ведомстве Ушакова "что-то нечисто". Позже мы узнали про коррупцию в Рижской думе. Январский день, когда люди в масках заявились в здание думы, не стал исключением из правил - рижане обсуждали не только политический контекст произошедшего, но и переживали за Кузю и Муриса.

ФОТО: LETA, twitter

"KNAB, пожалуйста, следите за дверями, чтобы котики не выбежали".

ФОТО: LETA, twitter

"Кузя и Мурис думают, что все люди вне Рижской думы носят чёрные маски, потому, что с улицы приходят лишь такие..."

ФОТО: LETA, twitter

"Как жаль, что не понимаем язык котов. Мурис и Кузя точно могли бы много чего рассказать".

Действие второе. Ушаков - больше не мэр!

5 апреля этого года министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце отстранил Нила Ушакова от обязанностей мэра Риги.

Пока сам Ушаков пытался обжаловать данное решение, а политологи рассуждали о предпосылках, которые заставили министра принять такое решение, сердобольные рижане не унимались, ломая головы, что же произойдёт с думскими котами.

ФОТО: LETA, twitter

"Удивительно, что ни один защитник животных ещё не поднял панику о том, какому психологическому мобингу и давлению в реальности подвержены Кузя и Мурис".

Действие третье. Ушаков - депутат Европарламента (но никто не знает, что будет с котами)

О том, что Нил Ушаков собирается баллотироваться в Европарламент, стало известно уже в феврале. Результаты выборов в Европарламент, которые состоялись 25 мая, не стали неожиданностью - благодаря поддержке избирателей бывшему градоначальнику достался евродепутатский мандат.

Работа депутата ЕП подразумевает постоянные командировки в Брюссель и Страсбург, да и, как говорится, "свято место пусто не бывает" (речь идёт о новом главе Рижской думы Дайнисе Турлайсе), поэтому у поклонников думских котов снова появился повод для беспокойства - какая доля им уготовлена на этот раз?

ФОТО: LETA, twitter

"Снова актуализировался вопрос, что будет с Кузей и Мурисом. Предлагаю оказать им политическое убежище. У Кузи возможна смена имени".

ФОТО: LETA, twitter

"- Доброе утро! Какие новости из Рижской думы?

- Мурис и Кузя сегодня от Дайниса вместо кошачьих консервов получили вчерашний суп с фрикадельками, потому что "в моё время коты ели то, что люди, не было никаких придуриваний".

Действие четвертое. Ушаков - депутат Европарламента (и все знают, что будет с котами)

В конце мая новый мэр Риги Дайнис Турлайс, заявил, что после завершения "эпохи Ушакова" коты Кузя и Мурис продолжат жить в думе. Политик сыронизировал, что коты не имеют политической принадлежности, и он не собирается их выгонять.

29 мая экс-мэр Риги Нил Ушаков на своей станице в Facebook написал: "Кузя и Мурис остаются". Подписчики не заставили себя ждать, и тут же высказались на эту тему.

ФОТО: facebook, TVNET

ФОТО: Facebook, TVNET, LETA

ФОТО: Facebook, TVNET, LETA

ФОТО: Facebook, TVNET, LETA

ФОТО: Facebook, TVNET, LETA