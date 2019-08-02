VARAM может изменить карту самоуправлений, которая была предложена ранее

Первое предложение министерства предусматривало создание 35 самоуправлений вместо 119. Теперь, по словам Пуце, на этой карте может появиться на край (или несколько) больше. Изменения же в целом не будут существенными.

Пуце отметил, что министерство еще оценивает решения, но главные коррекции планируются на территориях, которые находятся вокруг Риги.

"Понятно, что особенно в окрестностях Риги есть самоуправления, где более глубокий анализ данных показывает, что привычки жителей о том, как они пользуются общественными услугами очень разные. В соответствии с этим нужно создавать территорию", - сказал Пуце.

Согласно словам министра, встречи с депутатами самоуправлений были очень разными: одни были эмоциональными, а другие деловыми, потому как представители краев предлагали свои решения и компромиссы.

Предложенный Лиепаей в качестве компромисса вариант предусматривает, то, что самоуправления вокруг города будут объединены в Леяскурземский край. Лиепая в свою очередь останется отдельным городом.