Вс, 4.08.2019
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Сегодня в парке Победы пройдет праздник ориентирования

Парк Узварас весной

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Сегодня, 4 августа, в Риге, в парке Победы, на протяжении всего дня будет проходить праздник, во время которого любой желающий сможет испытать свои навыки ориентирования, сообщила агентству LETA представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

В ходе мероприятия участники смогут испробовать пять дистанций ориентирования различной длины и уровня сложности, предусмотренные для участников разных возрастов. Также можно будет пройти небольшую дистанцию рогайнинга и узнать Агенскалнс, используя мобильную аппликацию.

Участники мероприятия смогут также пройти четыре эстафеты Sporto R.

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