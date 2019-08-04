Сегодня в парке Победы пройдет праздник ориентирования

Сегодня, 4 августа, в Риге, в парке Победы, на протяжении всего дня будет проходить праздник, во время которого любой желающий сможет испытать свои навыки ориентирования, сообщила агентству LETA представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.