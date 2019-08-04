Известно, в каких домах в первую очередь ГПСС будет проверять наличие датчиков дыма

С 1 января 2020 года в каждой квартире должен быть дымовой датчик, а в частных домах дополнительно должен быть установлен огнетушитель.

Руководитель ГПСС Оскарс Аболиньш считает, что пожарная безопасность очень важна в повседневной жизни общества, так как каждый человек может столкнуться с пожаром, когда за короткое время можно потерять не только жилплощадь, но и жизнь. "Инвестиции в несколько десятков евро могут спасти многие жизни", - подчеркнул Аболиньш, призвав не ждать начала 2020 года и уже позаботиться о пожарной безопасности - установить датчик дыма и купить огнетушитель.

Согласно данным статистики, что находится в распоряжении ГПСС, в большей части случаев, когда в пожаре погибали люди, в доме не были установлены датчики.

Опыт зарубежных коллег свидетельствует о том, что установка датчиков дыма в домах уменьшает количество погибших в пожарах до 75%. Эстония - одна из стран, где данное требование доказало свою эффективность и значительно сократило число погибших.

Сейчас детекторы дыма можно приобрести не только в специализированных магазинах, но и в супермаркетах. Настоящий детектор дыма должен иметь сертификат СЕ (такой детектор можно использовать в странах ЕС). Установка датчика относительно проста - он крепится к потолку с помощью прилагаемых винтов или двухсторонней клейкой ленты.

ГПСС отмечает, что в квартире должен быть как минимум один датчик дыма, а в частном доме его нужно устанавливать, по крайней мере, на каждом этаже. Некоторые датчики дыма работают на батарейках, потому нужно время от времени менять их.

В свою очередь, огнетушитель в частном доме будет полезен для тушения небольшого пожара на ранних стадиях его возгорания. Огнетушитель нужно использовать только тогда, когда пожар не предоставляет угрозы здоровью и жизни. Если вспыхнул пожар, нужно оценить ситуацию, и чтобы не подвергать себя опасности, нужно немедленно позвонить по номеру 112, отметила Палкавниеце.

При покупке огнетушителя внимание нужно обратить на то, чтобы у него был сертификат СЕ, а также огнетушащая способность составляла, по крайней мере, 21A 113B.

Правила пожарной безопасности были разработаны не с целью наказывать людей, подчеркивает ГПСС. Правила включают меры противопожарной защиты, соблюдение которых поможет предотвратить или уменьшить воздействие пожара.

ГПСС не планирует проверять каждый дом. В первоочередном порядке будет проверяться жилье, в отношении которого были получены заявления или жалобы или возникли пожары. Насколько это возможно, жилой сектор будет также проверяться не только на наличие датчиков дыма, но и других требований пожарной безопасности в домах и местах общего пользования. Проверки жилищного сектора не будут являться чем-то новым, каждый год такие уже происходят. Они будут происходить и в дальнейшем, отметила Палкавниеце.