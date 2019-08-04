Иран задержал в Персидском заливе второй за месяц иностранный танкер

В водах Персидского залива был задержан танкер, шедший под иностранным флагом. Судно перевозило на своем борту контрабандное топливо и направлялось в одну из арабских стран, передает телеканал PressTV.

Агентство ISNA отмечает, что задержание было вечером в среду, 31 июля, его провели бойцы Корпуса стражей исламской революции при участии разведслужб государства. На борту судна было около 700 тысяч л топлива. Судно перенаправили в провинцию Ирана Бушир.

Иранские власти сообщили, что танкер был захвачен "из-за нарушения международного морского законодательства", уточнив, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Произошло столкновение танкера с рыболовецким судном, после чего танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки. Кроме того, Иран сообщил, что Stena Impero шел по Ормузскому проливу в неправильном направлении движения. Лондон считает эти обвинения ложными и требует освобождения корабля.