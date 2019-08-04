Иран задержал в Персидском заливе второй за месяц иностранный танкер

Согласно данным иранских СМИ, судно принимало участие в контрабанде и шло в арабскую страну. Куда конкретно и под каким флагом — не сообщается. Об этом пишет РБК. Ранее сообщалось, что две недели назад Ормузском проливе был арестован танкер, шедший под британским флагом.
В водах Персидского залива был задержан танкер, шедший под иностранным флагом. Судно перевозило на своем борту контрабандное топливо и направлялось в одну из арабских стран, передает телеканал PressTV.
Агентство ISNA отмечает, что задержание было вечером в среду, 31 июля, его провели бойцы Корпуса стражей исламской революции при участии разведслужб государства. На борту судна было около 700 тысяч л топлива. Судно перенаправили в провинцию Ирана Бушир.
Как сообщалось ранее, в Персидском заливе военные иранского Корпуса стражей исламской революции захватили нефтяной танкер Stena Impero, идущий под британским флагом. Иран заявил о захвате британского танкера вечером 19 июля.
Иранские власти сообщили, что танкер был захвачен "из-за нарушения международного морского законодательства", уточнив, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Произошло столкновение танкера с рыболовецким судном, после чего танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки. Кроме того, Иран сообщил, что Stena Impero шел по Ормузскому проливу в неправильном направлении движения. Лондон считает эти обвинения ложными и требует освобождения корабля.
Танкер после захвата был направлен к берегу. Теперь местные власти должны "произвести юридические процедуры и провести необходимые проверки".