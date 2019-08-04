Видео: В Китае из-за "цунами" в бассейне аквапарка пострадали 44 человека

В результате неисправности волновой машины в бассейне аквапарка Shuiyun Water Park в провинции Цзилинь возникло цунами. В результате ЧП пострадали 44 человека. Об этом сообщает CNN.
В китайской соцсети Weibo распространилось видео, где видно, как люди в бассейне беспомощно наблюдают, как приближается огромная волна. Всего в результате инцидента пострадали 44 человека, отметили местные власти.
Несколько местных организаций уже начали расследование происшествия. Первоначальные данные указывают на неисправность волновой машины.
В Сети распространилось мнение, что виновником является "пьяный мужчина", однако это предположение было отклонено.
Meanehile at Shuyin Water Park In China...Who set it to "Tsunami " I wonder ? pic.twitter.com/6LpMZwTVBa— H̠e̾l̾l̾o̾ ᗪᾰԻкͷϵss (@ShadownexEdge) August 1, 2019