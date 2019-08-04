Вс, 4.08.2019
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Видео: В Китае из-за "цунами" в бассейне аквапарка пострадали 44 человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В результате неисправности волновой машины в бассейне аквапарка Shuiyun Water Park в провинции Цзилинь возникло цунами. В результате ЧП пострадали 44 человека. Об этом сообщает CNN. 

В китайской соцсети Weibo распространилось видео, где видно, как люди в бассейне беспомощно наблюдают, как приближается огромная волна. Всего в результате инцидента пострадали 44 человека, отметили местные власти.

Несколько местных организаций уже начали расследование происшествия. Первоначальные данные указывают на неисправность волновой машины.

В Сети распространилось мнение, что виновником является "пьяный мужчина", однако это предположение было отклонено. 

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