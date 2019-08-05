Чеченский подросток 46 минут извинялся в телеэфире за критику Кадырова

"Мало кто поверил бы, что смелый правоборец выглядит так в жизни", - заявил закадровый голос за миг до того, как на телеэкранах появился плачущий подросток.

"Я очень раскаиваюсь, меня обманули в интернете. Я постараюсь, чтобы больше такого не повторялось. Я прошу прощения у всего чеченского народа", - заявил Ахматов сквозь слезы.

"Это и есть наш интернет-проповедник", - резюмировал корреспондент.

Чеченский телеканал показал подростка, который со слезами на глазах извинялся за критику власти



В соцсетях Ахматов обвинял власти Чечни в вероотступничестве и в коррупции. https://t.co/9rcZDnAz52 pic.twitter.com/t0mubh50xA — Преступная Россия (@crimerussia) July 31, 2019

Магомед Ахматов не является первым человеком, которого заставили публично извиниться за критику Кадырова.

Ранее в похожих телевизионных сюжетах извинялись и другие жители Чечни, в том числе блогеры и местные депутаты. Ахматов является самым молодым из них. Юноша в соцсетях несколько раз указывал на властвующие в Чечне коррупцию и недостаток веры.

"Я украду у вас миллиарды и тоже подарю вам 50 квартир", - говорится в одном из комментариев подростка, который, вероятнее всего, был адресован Рамзану Кадырову.

За несколько дней до того, как Ахматова показали на телевидении, о нем упоминал сам глава Чечни.

Во время встречи с министром печати Кадыров рассказал, что подросток называл его (Кадырова) кафиром (неверным), муртадом (вероотступником) и многими другими словами.

"Вчера нашли, привели, думал, что не найдем в Instagram. При рассмотрении оказалось, что семья еле сводит концы с концами, отца нет, несчастная мать", - заявил Кадыров.

В сюжете указано, что подростка нашли с помощью правоохранительных учреждений Чечни, поскольку высказывания мальчика считаются экстремистскими. Что ждет Ахматова после извинения, неизвестно.

Сотрудник Чеченского центра профилактики экстремизма рассказал журналистам, что учреждение постоянно следит за людьми, которые занимаются пропагандой терроризма и экстремизма.

Адвокат Антон Жаров в разговоре с BBC подчеркнул, что российские законы не запрещают плакать перед камерами. Однако в этом случае нужно брать во внимание различные международные обязательства России, например, Конвенцию о правах ребенка, Пекинские правила, конвенцию о правах человека и многие другие.

"Любое правосудие для несовершеннолетних должно строиться с разумной степенью тайны", - отметил адвокат.

Даже если бы Ахматов нарушил закон, его не стоило бы снимать ни на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, ни в суде, ни показывать по телевидению.

Жаров считает, что это история не про административно-правовую составляющую, а про буллинг.

"Это очень похоже на то, когда учительница заставляет бумажку съесть перед всем классом. В 21 веке это совершенно за гранью добра и зла", - подчеркнул адвокат.