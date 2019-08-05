Министр: жители боятся, что после реформы повседневные услуги станут менее доступны

После прошедших переговоров с представителями самоуправлений министр признал, что большинство из них возражает против реформы. Это не означает, что она не состоится, но выраженная озабоченность и предложения будут приняты во внимание.

По словам министра, в первую очередь людей волнует, насколько удобно при новом административно-территориальном делении им будут доступны все необходимые повседневные услуги.

"На это мы можем четко ответить, что государство абсолютно точно позаботится о том, чтобы территориальная доступность услуг была сохранена", - заявил Пуце.

Кроме того, представители местных органов власти выразили озабоченность по поводу плохого состояния дорожной инфраструктуры, а также того, будет ли при новом территориальном делении равномерно обеспечено представительство интересов жителей всех самоуправлений.

"Равномерность гарантирует любая избирательная система, но ясно, что меньшее число избираемых депутатов будет означать для них большую ответственность", - сказал Пуце, напомнив, что после реформы общее количество депутатов самоуправлений сократится примерно на 900.

Уже на этой неделе Министерство охраны среды и регионального развития начнет обсуждение реформы с населением, и первая такая встреча состоится 7 августа в Апе, проинформировал министр.