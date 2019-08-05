79-летний Эммануил Виторган с супругой ищут няню для новорожденного малыша

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик воспитывают дочь Этель, которой скоро исполнится полтора годика.

После появления на свет малышки прославленный актер не скрывал своего счастья и не раз признавался, что хотел бы еще одного ребенка. Что ж, не исключено, что его мечта уже сбылась.

Поводом так думать послужили несколько постов в Instagram 79-летнего Эммануила Гедеоновича, опубликованных с целью найти няню, последний из которых сопровождает объявление, написанное от имени 57-летней Ирины:

"Друзья! Подскажите, пожалуйста, кто знает хорошую няню! Наша с нами была с рождения! К сожалению, должна уехать... Ирина".

Согласитесь,

если со вторым малышом, о котором идет речь, все понятно - это Этель (26 августа ей исполнится полтора года), то упоминание о "грудном ребенке" заставляет задуматься...