79-летний Эммануил Виторган с супругой ищут няню для новорожденного малыша
Как известно, 26 февраля 2018 года известный российский актер театра и кино Эммануил Виторган и его нынешняя супруга Ирина Млодик стали родителями - у них родилась дочь, которую они назвали Этель. На днях же артист заинтриговал поклонников, намекнув на то, что в их семье появился второй общий ребенок.
Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик воспитывают дочь Этель, которой скоро исполнится полтора годика.
После появления на свет малышки прославленный актер не скрывал своего счастья и не раз признавался, что хотел бы еще одного ребенка. Что ж, не исключено, что его мечта уже сбылась.
Поводом так думать послужили несколько постов в Instagram 79-летнего Эммануила Гедеоновича, опубликованных с целью найти няню, последний из которых сопровождает объявление, написанное от имени 57-летней Ирины:
"Друзья! Подскажите, пожалуйста, кто знает хорошую няню! Наша с нами была с рождения! К сожалению, должна уехать... Ирина".
Согласитесь,
если со вторым малышом, о котором идет речь, все понятно - это Этель (26 августа ей исполнится полтора года), то упоминание о "грудном ребенке" заставляет задуматься...
Многие поклонники Эммануила Виторгана поспешили поздравить его и Ирину с пополнением в семье. Мы же, пожалуй, не будем торопиться и подождем официальных комментариев пары.