В Австралии впервые применили закон об эвтаназии

Жительница австралийского штата Виктория Керри Робертсон стала первым человеком в стране, который воспользовался новым законом об эвтаназии. У 61-летней женщины был рак на последней стадии, сообщает BBC.
Робертсон дали разрешение воспользоваться новыми правовыми актами после утвердительного процесса, который длился 26 дней.
Ее семья заявила, что Керри смогла умереть "уполномоченной смертью, как она и хотела".
Австралийке диагностировали рак молочной железы в 2010 году, однако потом заболевание распространилось на кости, легкие, мозг и печень женщины.
В марте этого года она решила прекратить лечение химиотерапией и облучением - у Робертсон появились побочные эффекты и ее боль стала "невыносимой", подчеркнули члены семьи женщины.
Закон об эвтаназии вступил в силу в июне, он позволяет смертельно больным Новым законом об эвтаназии, вступившим в силу в июне этого года, могут воспользоваться исключительно смертельно больные пациенты, которые соответствуют определенным требованиям.
"Мы были рядом с ней. Дэвид Боуи играл на заднем плане, она была окружена любовью", - заявила дочь Керри Николь Робертсон.
Закон предусматривает 68 мероприятий безопасности, чтобы провести эвтаназию. Пациент должен подать три просьбы о прекращении его жизни. Он также должен быть старше 18 лет.
Семья Робертсон заявила, что они подали заявку на эвтаназию как только новый закон вступил в силу.