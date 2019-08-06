Даугавпилсская региональная больница до 1 сентября не будет делать плановых операций

Он пояснил, что по состоянию здоровья неожиданно не смогли работать два специалиста, к тому же сейчас период отпусков. Одному анестезиологу приходилось участвовать в 9-10 операциях ежедневно, а также дежурить 10-13 раз в месяц.

"Врачи работали на грани выгорания, и под угрозой оказалось качество оказания неотложной помощи", - пишет Семенов, в то же время выражая благодарность коллегам, которые отложили запланированные отпуска.

1 августа одному врачу пришлось разрываться между кесаревым сечением, обеспечением искусственной вентиляции легких другому пациенту и интубацией третьего, и во всех случаях удалось обеспечить качественную медицинскую помощь.