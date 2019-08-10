"Наша Мара умерла, ей было всего 10 месяцев": что рассказала Вике-Фрейберга в интервью BBC

Маленькая девочка, сбежавшая с семьей из раздираемой войной Латвии, провела в эмиграции более 50 лет, но вскоре после возвращения стала президентом государства. Второй сезон передачи Her Story Made History на радиостанции BBC 4 начался с выпуска об экс-президенте Латвии Вайре Вике-Фрейберге. Рассказываем, чем она поделилась со слушателями популярного западного СМИ.

From child refugee to president: Latvia's Vaira Vike-Freiberga https://t.co/FqjYG5s9FC — BBC News (World) (@BBCWorld) August 4, 2019

В разговоре был затронут обширный круг тем, начиная от эмиграции Вайры Вике-Фрейберги, заканчивая президентством, во время которого Латвия стала членом ЕС и НАТО.

"Мои родители никогда не позволяли мне забыть, что я латышка", - рассказала она BBC.

У экс-президента весьма яркие воспоминания о хаотичном военном времени, особенно о 1944 годе, когда Красная армия направилась в Латвию.

"Меня привели в восторг красные флажки и высоко поднятые кулаки солдат. Поэтому в какой-то момент, когда один из них шагал мимо, я подняла кулак вверх и закричала "ура"", - призналась экс-президент.

"В тот момент моя мать наклонилась ко мне со слезами на глазах и сказала: "Пожалуйста, детка, не делай так, это очень грустный день для Латвии"", - добавила Вике-Фрейберга.

Семья отвезла семилетнюю Вайру сначала в разрушенную Германию, а потом они переехали во Францию, в конце концов - в Канаду. Она не возвращалась в Латвию до 1998 года, где в возрасте 60 лет стала президентом государства.

Она помнит, как ее отец слушал радио в 1944 году, отчаянно пытаясь угадать, куда придет война. Позднее в том же году ее родители приняли мучительное решение покинуть Латвию.

"Мы сели на корабль в новогоднюю ночь 1945 года. Это был транспортный корабль с военными и вооружением, если бы его торпедировали, мы бы взорвались.

Но они взяли на борт определенное количество гражданских, которые хотели любой ценой сбежать от коммунизма. Латыши собрались на палубе и спели гимн Латвии", - поделилась воспоминаниями экс-президент.

Семья попала в лагеря беженцев, созданные по всей Германии. Условия были суровыми, маленькая сестра Вайры заболела пневмонией и умерла. Ей было всего 10 месяцев.

В течение года мама снова родила ребеночка, но маленькой Вайре пришлось пережить еще один жестокий урок судьбы.

"В одной комнате с моей мамой была 18-летняя девушка. У нее родилась девочка, которую она не хотела оставлять, так как новорожденная была результатом группового изнасилования русских солдатов", - вспоминает она.

"Каждый раз, когда медсестра приносила женщине этого несчастного ребенка, она отворачивалась от нее к стене и плакала, отказываясь принять доченьку. Сестры дали девочке имя - Мара, так звали и мою погибшую сестру".

"И я думала, что это действительно чересчур, так как здесь родилась Мара, которая выжила и которую абсолютно не хотели в этом мире. И наша Мара, которую мы так сильно любили, у нас отняли.

Я поняла тогда, что жизнь действительно очень странная и определенно несправедливая" - поделилась воспоминаниями Вике-Фрейберга.

В возрасте 11 лет ей снова пришлось переехать жить во французское Марокко.

"Нас выкинули из грузовика в середине ночи в небольшом временном поселении. Это был миниатюрный мир. Там были французы, там были разные иностранцы, испанцы со времен гражданской войны, итальянцы и старые русские эмигранты с европейского квартала в Шанхае".

Один из арабских коллег отца сказал, что готов взять в жены юную Вайру, хотя она была еще ребенком.

"Отец пришел домой, и сказал, что араб дал мне 15 000 франков в качестве приданного, сначала предлагал два осла и коровы, а после этого продолжил повышать цену, на что, я ответил, что она лишь ребенок, и она должна еще в школу идти", - процитировала отца экс-президент Латвии.

Тогда ее родители посмеялись над влюбленностью араба, а сама Вайра переживала, призналась она.

Вскоре все же семья переехала в Канаду.

Вайра получила работу в банке, ей было всего 16 лет, она ходила в школу по вечерам.

Она поступила в Университет Торонто. И там встретила мужчину, за которого позднее вышла замуж - Иманта Фрейбергса, другого латышского эмигранта.

Она изучала психологию, а также получила докторскую степень в 1965 году. Она рассказала, что ее выбор сделал "палец судьбы":

"В регистратуре был список предметов, и я посмотрела на него в обратном порядке и увидела длинное слово, которое начиналось на П и заканчивалось на Я, и на него я поставила палец и сказала - Господи, это то, что я хочу изучать".

Экс-президент быстро поняла, что женщин в университет принимают, но не ждут.

"Наш дорогой профессор на одном семинаре сказал - хорошо, что у нас в этой программе докторантуры только три замужних женщины, это расточительство - у них же когда-то будут дети, и они фактически занимают места, которые могли бы быть для парней, которые в будущем бы стали учеными".

И мы, девочки, которые были на том семинаре, запомнили это на всю жизнь", - поделилась она.

Вайра Вике-Фрейберга рассказала, что со своими однокурсницами решила показать своему сексистскому профессору, что "мы, женщины, может добиться успеха даже большего, чем его любимые мальчики".

Экс-президент 33 года провела в университете Монреаля, она свободно владеет пятью языками и написала 10 книг. В 1998 году в возрасте 60 лет она была избрана заслуженным профессором и решила уйти на пенсию.

Однажды вечером она получила телефонный звонок от премьер-министра Латвии, предложившего ей руководить Институтом Латвии.

Вике-Фрейберга поделилась, что тогда правительство хотело, "чтобы кто-то из диаспоры владел многими языками, понимал западную ментальность, но был с хорошим пониманием о латышской культуре".

Вскоре после возвращения она попала в список кандидатов на должность президента Латвии.

Вайра отказалась от канадского паспорта, чтобы баллотироваться на выборах, и спустя всего восемь месяцев после прибытия на родину она стала первым президентом Латвии - женщиной.

"Я была тем, кто не был заинтересован заработать, а просто выполнять свои обязанности".

Вика-Фрейберга сыграла большую роль в жизни Латвии, вступившей при ней в ЕС, и НАТО в 2004 году.

"Быть женщиной - преимущество. Я помню, как на саммите НАТО в Стамбуле президент Джордж Буш взял меня под локоть, потому что у меня были высокие каблуки.

Я делала все необходимое, чтобы сказать ему, насколько важно расширить НАТО, и для того, чтобы убедиться, что Латвия включена в список и как много мы сделали для этого".

"Мы шли медленно и наслаждались временем, и я сделала все, чтобы нашептать ему по возможности больше латышской пропаганды", - призналась она.

Ее второй срок на посту президента закончился в 2007 году, всего спустя несколько месяцев после 70 дня рождения. Она соосновала Club de Madrid - организацию бывших руководителей с полномочиями способствовать демократическому правлению.

Экс-президент особенное внимание уделяет правам женщин. Ее по-прежнему преследуют воспоминания о канадском профессоре и она понимает, что борьба еще не окончена.