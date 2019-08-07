Скоропостижно скончалась российская фэшн-королева, икона стиля и любимица звездного бомонда
Российские СМИ сообщили печальную новость - на 62-м году ушла из жизни фэшн-директор универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президент компании Mercury, общественный деятель, икона стиля и во всех отношениях незаурядная личность Алла Вербер.
6 августа стало известно, что Алла Константиновна скоропостижно скончалась. Ей был 61 год. Точная причина смерти пока не известна. По сообщениям одних источников, она умерла от инфаркта, другие же утверждают, что следствием кончины Вербер явилась продолжительная болезнь, в результате которой у нее одновременно отказали все органы.
Предпринимательница отдыхала на курорте в Италии, в Форте-деи-Марми.
Еще 4 августа она выкладывала в соцсетях солнечные фотографии из отпуска, заряжая подписчиков (как умеет только она!) хорошим настроением, энергией и жаждой жизни.
Ну вот и я приобщилась к велосипедным прогулкам по Форте-Дей-Марми. Какое же это невероятное удовольсвте! Чувстую себя школьницей ☺ #велосипед #прогулка #отпуск #отдых #август #лето #италия #фортедеймарми #фортедеймарми2019 #bicycle #bikeride #vacation #relax #summer #august #italy #italia #fortedeimarmi #fortedeimarmi2019 #verberlifestyle
И вдруг...
По появившейся в прессе информации, Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов в одном из местных ресторанов.
Аллу Константиновну доставили в больницу с диагнозом сепсис. Медики констатировали у нее анафилактический шок, который привел к отказу внутренних органов и обширному инфаркту.
Из Израиля специально прилетела бригада врачей, которые около суток боролись за жизнь пациентки, однако 6 августа она скончалась.
Алла Вербер сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Позднее этот бренд купил ЦУМ, а ее пригласили работать там в качестве фэшн-директора. Алла занималась закупкой различных коллекций и налаживанием связей с Модными домами.
За время своей деятельности Вербер неоднократно становилась обладательницей наград за вклад в модную индустрию. Помимо этого, она была весьма популярной личностью в социальной сети Instagram.
Напомним, что около десяти лет назад у Аллы Константиновны обнаружили злокачественную опухоль.
"Сначала был стресс, страх. Потом ты начинаешь звонить друзьям и знакомым, спрашивать, в какую клинику лучше обратиться.
Я очень много времени упустила, потому что несерьезно ко всему отнеслась. А ведь у меня папа умер в 57 лет от рака крови. Сознание было затуманено",
- признавалась бизнесвумен в эфире программы "Пусть говорят".
Вербер боролась с тяжелым недугом около пяти лет и добилась в результате стадии ремиссии. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжала много работать и проводила большую часть года в командировках. Именно это, по мнению поклонников, и могло негативно сказаться на самочувствии.
Алла Вербер дружила со многими звездами российского шоу-бизнеса, которые, узнав печальную новость, поспешили поделиться в соцсетях своими чувствами в связи с этой невосполнимой утратой, выразить соболезнования близким и в очередной раз преклониться перед талантом фэшн-королевы и просто великой во всех отношениях женщины, которую им посчастливилось знать.
Цитировать не будем - читайте сами полные грусти подписи под фотографиями с Аллой - живой и счастливой!
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Это фото сделано всего каких то пару тройку дней назад, на берегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга - Игоря Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех , и ещё ведь только месяц назад ты была самая красивая и эффектная Фэшн Леди на Сицилии у наших любимых с тобой «DOLCE&GABBANA” на показе и выбирала самые сногшибательные наряды себе и помогала нам, своим друзьям, ведь у тебя всегда был исключительный вкус,на который все мы ориентировались и всегда советовались с тобой по любому вопросу, да и не только в мире моды, в мире жизни, ты всегда могла дать очень дельный , мудрый и правильный совет, и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла..... Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой последнее совместное фото за четверть века нашей с тобой дружбы..... В это НЕВОЗМОЖНО поверить.... Я плачу, горько плачу.... Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзьей, семью, внуков своих любимых и дочь....... Как же хочется, чтобы это все оказалось неправдой! НЕТ НЕТ И ЕЩЁ РАЗ НЕЕЕЕЕЕЕТ!!! Аллочка, ну скажи, что это неправда! Ну скажи, что ты всех разыграла и пошутила........ Господи, ну как же так........ R.I.P.
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Это так больно, так нечестно... Когда уходят такие прекрасные люди, друзья, когда уходят так скоропостижно... Эта фотография была сделана совсем недавно, я ещё думала, что выставлю её на твой день рождения, чтобы поздравить... Ты на ней такая яркая, красивая и воодушевленная! Не могу поверить, что такое могло произойти!!! 😢 Это несказанная утрата, как необыкновенной женщины, как матери, бабушки, дочери, подруги!!! Сердце рвется на части, не хочется в это верить... 💔 Наверное, для каждого человека, кто хоть чуть-чуть знает Аллу это большой удар! Светлая память светлому человеку и прекрасной женщине! Одним ангелом на небе стало больше... 🙏🙏🙏 #RIP #АллаВербер
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Это наше последнее совместное фото.Жуткая новость застала нас в дороге. Аллочка! Как же так? Сегодняшний день для всех нас, твоих друзей, близких, стал шоком. Нам всем не хочется в это верить. Слезы и ком в горле от такой новости. Когда мы говорили с тобой 3 дня назад, ничего и близко не предвещало.Полна жизненной энергии, профессиональна,дружелюбна, гостеприимна, душевна, иногда даже с родственниками таких отношений не всегда бывает. А какие у тебя были незабываемые огурчики. Нам тебя будет очень не хватать. Светлая память о тебе всегда будет в моем сердце. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 @verberalla
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Сегодня не стало близкого нашей семье человека - Аллы Вербер... В это невозможно поверить... Царствие Небесное! Уходите, вы часто без спроса уходите... С улыбкой прощальной вы в дальнюю вашу страну... Уходите, ой что-то вы часто уходите... Назад не вернётесь, тревожа лишь память мою...