Скоропостижно скончалась российская фэшн-королева, икона стиля и любимица звездного бомонда

6 августа стало известно, что Алла Константиновна скоропостижно скончалась. Ей был 61 год. Точная причина смерти пока не известна. По сообщениям одних источников, она умерла от инфаркта, другие же утверждают, что следствием кончины Вербер явилась продолжительная болезнь, в результате которой у нее одновременно отказали все органы.

Предпринимательница отдыхала на курорте в Италии, в Форте-деи-Марми.

Еще 4 августа она выкладывала в соцсетях солнечные фотографии из отпуска, заряжая подписчиков (как умеет только она!) хорошим настроением, энергией и жаждой жизни.

И вдруг...

По появившейся в прессе информации, Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов в одном из местных ресторанов.

Аллу Константиновну доставили в больницу с диагнозом сепсис. Медики констатировали у нее анафилактический шок, который привел к отказу внутренних органов и обширному инфаркту.

Из Израиля специально прилетела бригада врачей, которые около суток боролись за жизнь пациентки, однако 6 августа она скончалась.

Алла Вербер сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Позднее этот бренд купил ЦУМ, а ее пригласили работать там в качестве фэшн-директора. Алла занималась закупкой различных коллекций и налаживанием связей с Модными домами.

За время своей деятельности Вербер неоднократно становилась обладательницей наград за вклад в модную индустрию. Помимо этого, она была весьма популярной личностью в социальной сети Instagram.

Напомним, что около десяти лет назад у Аллы Константиновны обнаружили злокачественную опухоль.

"Сначала был стресс, страх. Потом ты начинаешь звонить друзьям и знакомым, спрашивать, в какую клинику лучше обратиться.

Я очень много времени упустила, потому что несерьезно ко всему отнеслась. А ведь у меня папа умер в 57 лет от рака крови. Сознание было затуманено",

- признавалась бизнесвумен в эфире программы "Пусть говорят".