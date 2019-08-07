"Звонили даже с Юглы": полиция отчиталась о жалобах на шум и нарушениях в связи с концертом Rammstein

Отмечается, что всего были задержаны четыре человека - двое за распитие алкоголя, один за мелкое хулиганство и один за несанкционированный запуск дрона на месте концерта, рассказал сотрудник рижского управления Госполиции Ансис Пумпурс.

Из двух задержанных за пребывание в общественном месте в состоянии чрезмерного опьянения один был несовершеннолетним. Задержанный за хулиганство также употреблял алкоголь.

За запуск дрона начато дело об административном нарушении, оно будет передано в Агентство гражданской авиации.

"Принимая во внимание характер мероприятия и количество посетителей - по информации, предоставленной полиции, - это были около 45 000 человек, можно сказать, что все прошло спокойно и с небольшими эксцессами", - резюмировал Пумпурс.

Он отметил, что люди пересекали дорогу в неразрешенных местах, что мешало автоводителям, однако, принимая во внимание инфраструктуру дорожного движения, избежать этого было практически невозможно.

В целом люди разошлись спокойно и быстро, преимущественно пешком, как и призывали стражи порядка и организаторы мероприятия.

Представитель полиции также рассказал, что во время концерта полиция получала множество звонков жителей, жаловавшихся на шум. Звонили даже с отдаленных районов, например, Юглы, а также из пригорода столицы - Кекавы и Баложи.