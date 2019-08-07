Ср, 7.08.2019
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Грабители вломились в Монетный двор Мексики и вынесли ценностей более чем на 2,5 млн $

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник, 6 августа, на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) был ограблен магазин Монетного двора Мексики, пишет Корреспондент.net со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что трое преступников напали на магазин в престижном районе Мехико белым днем.

Они запугали охранника и прорвались в помещение одного из хранилищ.

По предварительным данным, злоумышленники унесли часы и памятные монеты на сумму в 2,6 миллиона долларов, после чего скрылись на мотоциклах.

Пострадавших в результате нападения нет.

Власти страны развернули операцию по поиску грабителей, лица которых попали на камеры видеонаблюдения.

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