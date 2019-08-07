Грабители вломились в Монетный двор Мексики и вынесли ценностей более чем на 2,5 млн $

Сообщается, что трое преступников напали на магазин в престижном районе Мехико белым днем.

Они запугали охранника и прорвались в помещение одного из хранилищ.

По предварительным данным, злоумышленники унесли часы и памятные монеты на сумму в 2,6 миллиона долларов, после чего скрылись на мотоциклах.

Пострадавших в результате нападения нет.