Грабители вломились в Монетный двор Мексики и вынесли ценностей более чем на 2,5 млн $

Во вторник, 6 августа, на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) был ограблен магазин Монетного двора Мексики, пишет Корреспондент.net со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что трое преступников напали на магазин в престижном районе Мехико белым днем.
Они запугали охранника и прорвались в помещение одного из хранилищ.
По предварительным данным, злоумышленники унесли часы и памятные монеты на сумму в 2,6 миллиона долларов, после чего скрылись на мотоциклах.
Пострадавших в результате нападения нет.
Власти страны развернули операцию по поиску грабителей, лица которых попали на камеры видеонаблюдения.