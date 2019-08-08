В Москве объявлено штормовое предупреждение

"По прогнозам синоптиков, в период с 21.00 08 августа с сохранением ночью и днём до 18.00 09 августа на территории г. Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении столичного управления МЧС России.

Спасатели порекомендовали пережидать непогоду в капитальных строениях, не укрываться под рекламными щитами на улицах и шаткими конструкциями, а также под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - отметили в МЧС.

Власти Москвы также призвали рестораны закрыть на 8-9 августа летние веранды. Из-за штормового предупреждения закрыли зоопарк и Парк Горького, концерт Honne, намечавшийся в парке, отменили.

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов России прервали на несколько минут из-за предупреждения МЧС об усилении ветра, со ссылкой на пользователей соцсетей пишет "Медуза".

По словам телезрителей, предупреждение передавали более десяти минут.