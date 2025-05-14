Трамп допускает возможность отправиться на переговоры по Украине в Турции

"Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и такая возможность есть. Если бы мы могли закончить войну, я бы рассмотрел [возможность] приехать", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One, направлявшегося из Саудовской Аравии в Катар.

При этом Трамп сообщил, что в четверг, 15 мая, он должен быть в Объединенных Арабских Эмиратах.

Но когда его спросили о визите в Турцию, он ответил: "Это не значит, что я бы не сделал этого, чтобы спасти много жизней".

Как уже сообщалось, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также не смог предоставить информацию о том, кто будет представлять Россию на переговорах с Украиной в Стамбуле в четверг, заявив, что не получал на этот счет указаний от Путина.

"Нет, в этом отношении ничего не изменилось. Мы сделаем это, когда получим соответствующее указание от президента. Пока таких указаний не было", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил: "Могу еще раз подтвердить, что все, что президент сказал в заявлении от 11 мая, остается в силе. Действительно, российская делегация будет ожидать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг, то есть завтра".

В ночь на воскресенье Путин предложил возобновить 15 мая в Стамбуле переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится на эти переговоры, но готов встретиться только с Путиным.