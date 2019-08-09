Стихия разбушевалась: VUGD выехала на 22 вызова в связи с поваленными деревьями

В четверг Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 22 вызова в связи со сломанными ветром деревьями и их ветками, которые упали на проезжую часть или автомашины, проинформировала агентство LETA представитель службы Инта Палкавниеце.
Больше всего подобных вызовов было получено в Латгале, где в четверг сильно лил дождь и дул порывистый ветер.
VUGD напоминает, что, если сильный ветер или гроза принесли разрушения, которые угрожают жизни и здоровью людей, коммуникациям и движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер вызова экстренной помощи 112.