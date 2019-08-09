Пт, 9.08.2019
На улицах, повторяю, имеем лишь несколько десятков тысяч человек. На страну с более чем 140-миллионным населением! Остальные же, не находя желанного покоя ни в телевизоре, ни в холодильнике, все чаще с тоской вспоминают о временах, когда действительно были счастливы. Иван Пауков, комментатор TVNET

Стихия разбушевалась: VUGD выехала на 22 вызова в связи с поваленными деревьями

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 22 вызова в связи со сломанными ветром деревьями и их ветками, которые упали на проезжую часть или автомашины, проинформировала агентство LETA представитель службы Инта Палкавниеце.

Больше всего подобных вызовов было получено в Латгале, где в четверг сильно лил дождь и дул порывистый ветер.

VUGD напоминает, что, если сильный ветер или гроза принесли разрушения, которые угрожают жизни и здоровью людей, коммуникациям и движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер вызова экстренной помощи 112.

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