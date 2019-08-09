Фракция независимых депутатов не хочет видеть Бергманиса на посту вице-мэра

Фракция независимых депутатов не изменит своего мнения и не поддержит кандидатуру Сандриса Бергманиса ("Согласие") как вице-мэра Риги, но кандидатуру Анны Владовой готова обсудить.
По словам руководителя фракции Валерия Петрова, требования "Согласия" "радуют", так как партия наконец дала понять, чего хочет.
"Понятно, что интересы жителей им безразличны, их интересуют только должности", - пояснил Петров.
Его товарищ по фракции Алексей Росликов также считает, что сейчас ясно видно, кто думает о должностях, а кто о работе.
"Вся эта ситуация пару месяцев назад началась именно потому, что Бергманис с небольшой бандой начал террор, требуя должности вице-мэра", - сказал Росликов.
Он считает, что Бергманис профессионально не соответствует требуемым должностям.
Росликов добавил также, что при финансовом кризисе в Рижской думе "Согласие" готово тратить деньги на еще одно кресло вице-мэра, при то, что денег не хватает на социальные программы и бесплатные обеды.
Говоря о кандидатуре Владовой, Росликов допустил, что она может быть компромиссным вариантом, хотя он по личным соображениям предпочел бы Байбу Розентале.
Как сообщалось ранее, в мае после избрания нового мэра Риги Дайниса Турлайса ("Честь служить Риге") во фракции Рижской думы партии "Согласие" произошел раскол.
За "грубые нарушения" из фракции были исключены четыре депутата - вице-мэр Риги Вадим Баранник, депутаты Валерий Петров, Алексей Росликов и Виталий Дубов, которые позже были исключены и из самой партии.