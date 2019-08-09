Фракция независимых депутатов не хочет видеть Бергманиса на посту вице-мэра

По словам руководителя фракции Валерия Петрова, требования "Согласия" "радуют", так как партия наконец дала понять, чего хочет.

"Понятно, что интересы жителей им безразличны, их интересуют только должности", - пояснил Петров.

Его товарищ по фракции Алексей Росликов также считает, что сейчас ясно видно, кто думает о должностях, а кто о работе.

"Вся эта ситуация пару месяцев назад началась именно потому, что Бергманис с небольшой бандой начал террор, требуя должности вице-мэра", - сказал Росликов.

Он считает, что Бергманис профессионально не соответствует требуемым должностям.

Росликов добавил также, что при финансовом кризисе в Рижской думе "Согласие" готово тратить деньги на еще одно кресло вице-мэра, при то, что денег не хватает на социальные программы и бесплатные обеды.

Говоря о кандидатуре Владовой, Росликов допустил, что она может быть компромиссным вариантом, хотя он по личным соображениям предпочел бы Байбу Розентале.

Как сообщалось ранее, в мае после избрания нового мэра Риги Дайниса Турлайса ("Честь служить Риге") во фракции Рижской думы партии "Согласие" произошел раскол.