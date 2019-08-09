У приюта Ulubele закончились средства на содержание 58 изъятых собак; просят о помощи

Напомним, 58 маленьких собачек были изъяты из квартире в Пардаугаве 26 июня. Они были доставлены в приют Ulubele, где о них заботятся и лечат.

Отмечается, что содержание собак обеспечивается на добровольных началах, но пожертвованные средства уже закончились.

"Чиновники по-прежнему не выполняют сою работу", - отмечают в приюте отсутствие подписанного договора.

Деньги необходимы для зарплат сотрудников, для ветеринарных клиник и торговцев лекарствами, так как необходимо рассчитаться за услуги и корм.

Сообщается, что у многих собак повреждены глаза - очевидно, они жили в тесноте и травмировали друг друга.

Есть и те, у кого кожные проблемы, у кого продовольственная аллергия, низкий иммунитет.

Приют призвал всех неравнодушных жертвовать средства на указанный на домашней странице счет.

Представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис рассказал, что согласно кодексу административных нарушений, дело отправлено в административную комиссию Рижской думы, которая рассмотрит его 20 августа - тогда и будет ясность о судьбе псов.