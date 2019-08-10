"Вернем себе право на выборы!": Митинг в Москве завершился задержаниями

на Сахарова только открыли проход к сцене, люди подходят pic.twitter.com/qzOkYFYYuF — Feldman (@EvgenyFeldman) August 10, 2019

Полчаса до начала. Несмотря на дождь, с каждой минутой людей становится все больше. #допускай pic.twitter.com/Fon0W0StTc — Ann (@IfSoAnn) August 10, 2019

Отметим, что митинги в Москве долетели и до регионов, в некоторых городах России также начались пикеты солидарности, в их числе Екатеринбург, Петербург, Новосибирск, Омск, Иркутск, Хабаровск.

Многие независимые кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили, сейчас под административным арестом. Но активисты придумали, как "привести" их на митинг. Это Илья Яшин, Иван Жданов и Дмитрий Гудков.

Сергей Трифонов, муниципальный депутат, принёс распечатанных незарегистрированных кандидатов. Говорит: все они должны присутствовать сегодня здесь.



➡️ https://t.co/Z8PBhJxcmQ pic.twitter.com/1SacplN4gK — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 10, 2019

До начала митинга стало известно об обысках у незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь:

Обыск в Центре сбора подписей. На митинг я не доеду. Но вы знаете, что делать и без меня. Горжусь всеми, кто сегодня выйдет. Россия будет свободной! Допускай! — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 10, 2019

Очередь на рамках Сахарова pic.twitter.com/dVEczPP7MW — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 10, 2019

На митинге в числе первых выступил журналист Леонид Парфенов, отметивший, что "Владимир Путин у власти уже 20 лет, даже Леонид Брежнев был только 18".

Парфёнов: «Теперь ОМОН — главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине. Ведёт себя, как хозяин города: приходит куда хочет, метелит кого хочет». — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) August 10, 2019

Выступление Леонида Парфенова ФОТО: Alexander Zemlianichenko / AP

В социальных сетях появились фотографии, показывающие численность митинга на Сахарова:

Опять никто не пришёл pic.twitter.com/iZwFp8eZMR — Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019

А так выглядит фестиваль Meat&Beat в Парке Горького, который проходит параллельно с митингом. Напомним, это тот, где выступил Егор Крид:

Тем временем, в Москве в парке Горького проходит фестиваль Meat & Beat. pic.twitter.com/Vkpn7PGwri — bbcrussian (@bbcrussian) August 10, 2019

Отметим, спустя два часа после начала митинга МВД сообщило, что в Москве "нарушений общественного порядка не зарегистрировано". Однако, "Медуза" сообщила о задержаниях в Петербурге - там также проходит акция солидарности, несогласованная. На 16.00 было известно, по меньшей мере, о 50 задержанных.

Напомним, две предыдущие акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На них были задержаны в общей сложности около 2,5 тысяч человек, ко многим применялось насилие со стороны сотрудников полиции и Росгвардии.