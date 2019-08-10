"Вернем себе право на выборы!": Митинг в Москве завершился задержаниями

В 14:00 по Москве в столице России на проспекта Сахарова начался митинг "Вернем себе право на выборы!". Мероприятие завершилось около 16:40. Итоговая цифра от "Белого счетчика" — 49,9 тысяч человек. Однако люди не спешили расходиться и продолжили прогулку, что привело к задержаниям. К 200 в Москве были задержаны 245 человек.
Внимание к этой акции протеста было повышенным. Ей предшествовало несколько манифестаций за регистрацию и допуск к выборам около тридцати независимых кандидатов в Мосгордуму.
Люди уходили с согласованного митинга под песню "Перемен" группы "Кино".
Часть протестующих после выхода с митинга обогнули квартал и пошли в центр по Мясницкой улице. Полиция на Чистых прудах блокировала проход дальше — в сторону Китай-города, передает корреспондент "Медузы".
Мясницкая улица сейчас— Meduza (@meduzaproject) 10 августа 2019 г.
Сергей Ерженков / «Медуза» pic.twitter.com/qd6EaEilIm
Собравшиеся на Чистых прудах наткнулись на оцепление, дальше в центр по Мясницкой не пройти. Поэтому они повернули налево — в сторону Покровских ворот.
Протестующие пошли от Чистых прудов в сторону Покровских ворот— Meduza (@meduzaproject) 10 августа 2019 г.
Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/m62ukcCzHy
Где начались задержания:
Задержания на Чистопрудном бульваре— Meduza (@meduzaproject) 10 августа 2019 г.
Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ivazs4b5RM
Вот как проходили задержания в глухих дворах Старой площади:
вы просто посмотрите, что сейчас было, без комментариев pic.twitter.com/d9o0muSrYh— Liza Fokht (@lizafoht) 10 августа 2019 г.
Затем протестующих оттеснили на Маросейку, где также начались массовые задержания. "Медуза" сообщила об избиениях задержанных.
Протестующих оттесняют на Маросейку— Meduza (@meduzaproject) 10 августа 2019 г.
Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/8pLB3uSUiQ
Задерживают жестко pic.twitter.com/xBwSn14Pdo— Liza Fokht (@lizafoht) 10 августа 2019 г.
ОМОН оттесняет людей. Спуск по ступеням стоит отдельного видео:
«Аккуратно спускаемся!»— Медиазона (@mediazzzona) 10 августа 2019 г.
Бойца ОМОНа преодолевают ступеньки pic.twitter.com/51EDWcHLwa
Галерея: Митинг в Москве 10 августа
Принять участие в акции призывали многие известные личности, среди них рэп-исполнитель Оксимирон, журналист Юрий Дудь, хоккеист Артемий Панарин, журналист Леонид Парфенов и многие другие.
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Главной интригой митинга по праву считали - пройдет ли спокойно музыкальная часть. Выступление анонсировали "Кровосток", IC3PEAK и Face.
Их хотели запретить "из-за несогласованности концерта", на что они заявили, что это не концерт, а участие в акции. В итоге, все выступили. Так на сцене выглядел Face:
Рэпер Face начал выступление на проспекте Сахарова https://t.co/nBRcXsRSsG pic.twitter.com/vnxxvhBClQ— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019
В то же время "Медиазона" сообщила, что еще до начала митинга на Сахарова приехал такой полицейский автомобиль:
Смотрите, какую устрашающую спецтехнику подогнали к согласованному митингу на проспекте Сахарова.— Медиазона (@mediazzzona) August 10, 2019
а мы тем временем ведем онлайн: https://t.co/q11Y9cRqhA Фото: Оля Ромашова / Медиазона pic.twitter.com/qvXDM2mm9v
на Сахарова только открыли проход к сцене, люди подходят pic.twitter.com/qzOkYFYYuF— Feldman (@EvgenyFeldman) August 10, 2019
Полчаса до начала. Несмотря на дождь, с каждой минутой людей становится все больше. #допускай pic.twitter.com/Fon0W0StTc— Ann (@IfSoAnn) August 10, 2019
Отметим, что митинги в Москве долетели и до регионов, в некоторых городах России также начались пикеты солидарности, в их числе Екатеринбург, Петербург, Новосибирск, Омск, Иркутск, Хабаровск.
Многие независимые кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили, сейчас под административным арестом. Но активисты придумали, как "привести" их на митинг. Это Илья Яшин, Иван Жданов и Дмитрий Гудков.
Сергей Трифонов, муниципальный депутат, принёс распечатанных незарегистрированных кандидатов. Говорит: все они должны присутствовать сегодня здесь.— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 10, 2019
➡️ https://t.co/Z8PBhJxcmQ pic.twitter.com/1SacplN4gK
До начала митинга стало известно об обысках у незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь:
Обыск в Центре сбора подписей. На митинг я не доеду. Но вы знаете, что делать и без меня. Горжусь всеми, кто сегодня выйдет. Россия будет свободной! Допускай!— Соболь Любовь (@SobolLubov) August 10, 2019
Очередь на рамках Сахарова pic.twitter.com/dVEczPP7MW— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 10, 2019
На митинге в числе первых выступил журналист Леонид Парфенов, отметивший, что "Владимир Путин у власти уже 20 лет, даже Леонид Брежнев был только 18".
Парфёнов: «Теперь ОМОН — главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине. Ведёт себя, как хозяин города: приходит куда хочет, метелит кого хочет».— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) August 10, 2019
В социальных сетях появились фотографии, показывающие численность митинга на Сахарова:
Опять никто не пришёл pic.twitter.com/iZwFp8eZMR— Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019
А так выглядит фестиваль Meat&Beat в Парке Горького, который проходит параллельно с митингом. Напомним, это тот, где выступил Егор Крид:
Тем временем, в Москве в парке Горького проходит фестиваль Meat & Beat. pic.twitter.com/Vkpn7PGwri— bbcrussian (@bbcrussian) August 10, 2019
Отметим, спустя два часа после начала митинга МВД сообщило, что в Москве "нарушений общественного порядка не зарегистрировано". Однако, "Медуза" сообщила о задержаниях в Петербурге - там также проходит акция солидарности, несогласованная. На 16.00 было известно, по меньшей мере, о 50 задержанных.
Напомним, две предыдущие акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На них были задержаны в общей сложности около 2,5 тысяч человек, ко многим применялось насилие со стороны сотрудников полиции и Росгвардии.
После акции 27 июля были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках, обвиняемыми проходят уже 14 человек.