"Если нам дышать запретят, вы послушаете?" Оксимирон, Дудь, Панарин призвали на акцию в Москве
С середины июля в Москве проходят протестные акции сторонников независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. 10 августа в 14:00 на проспекте Сахарова назначена новая акция протеста, в этот раз - согласованная. Многие известные личности призвали прийти на нее.
Отмечается, что мэрия Москвы согласовала акцию численностью до 100 тысяч человек.
Напомним, 27 июля и 3 августа полиция разогнала две несанкционированные акции, задержав в каждый из дней более тысячи человек. По следам первой акции Следственный комитет России завел дело о массовых беспорядках.
Многие известные личности призвали прийти на согласованную акцию 10 августа, среди них рэп-исполнитель Оксимирон, журналист Юрий Дудь, хоккеист Артемий Панарин, журналист Леонид Парфенов и многие другие.
В социальной сети Instagram Оксимирон призвал своих подписчиков прийти на согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова за свободные выборы и закрытие уголовных дел, возбужденных после акции 27 июля. Оксимирон и сам собирается пойти на митинг.
"Возможно, для вас, как и для меня, это будет первый в жизни митинг", - говорится в видеообращении музыканта.
Также на митинг на Сахарова своих подписчиков позвал журналист Юрий Дудь. Он отметил, что:
"Пришло время, когда такая позиция ("Я аполитичен" - Прим.ред.) – в первую очередь от известных людей - стыдная".
По его мнению, "инертность привела к тому, что в важнейших кабинетах никого нового, там шевелятся одни и те же тела: их седины, лысины, пиджаки и скорость поднятия ладоней на единогласных голосованиях все больше напоминают декорации советской как бы политической жизни".
В комментариях к посту Юрия Дудя нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин написал: "Поддерживаю!".
Также прийти на митинг призвал журналист Леонид Парфенов.
"Я иду, буду выступать и всех зову", - написал он.
Отметим, что мэрия Москвы запретила на митинге 10 августа на проспекте Сахарова планирующиеся выступления рэпера Face, групп "Кровосток" и IC3PEAK, "Медиазоне" сообщил один из организаторов митинга Петр Верзилов.
Позднее менеджер "Кровостока" сообщила "Медузе", что группа планирует выступить на акции.
"Этот запрет мы считаем довольно странным. Если нам дышать запретят, вы послушаете?" - сказала она.
В свою очередь брат и креативный директор рэпера Face Богдан Дремин заявил "Медузе", что "если митинг останется согласованным, мы выступим".
Примечательно, что одновременно с акциями оппозиции московская мэрия проводит в Парке Горького музыкально-гастрономические фестивали, которые организуются в срочном порядке.
Например, на 10 августа в Парке Горького анонсирован музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat.
Некоторые музыканты отказались от участия в мероприятии, среди них Полина Гагарина, Рита Дакота, Звонкий, Manizha, OQJAV.
В то же время Егор Крид планирует выступить. Певец заявил, что его выступление в Парке Горького на фестивале Meat&Beat 10 августа не задумывалось для того, чтобы отвлекать людей от акции протеста на проспекте Сахарова.
Как пояснил певец в социальной сети Instagram, дата выступления была согласована давно - в качестве замены его несостоявшегося по погодным условиям концерта в парке 10 мая в рамках фестиваля "Московская Весна Акапелла".
"Я выступаю в ПГ для своих поклонников, а не для того, чтобы отвлекать людей от важных вещей в стране.
Если вы хотите идти на митинг в этот день - это ваше право, и если я не ошибаюсь, там тоже планируется какой-то концерт + заявлены мои любимые IC3PEAK.
И я не качаю и не хочу качать ни за одну из сторон, хотя я тоже ЗА честные выборы! Я не лезу в политику и вы меня туда плз не приписывайте;) В Музыке её не должно быть. Всем мира и добра", - написал он (орфография и пунктуация сохранена).