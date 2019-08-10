"Если нам дышать запретят, вы послушаете?" Оксимирон, Дудь, Панарин призвали на акцию в Москве

Примечательно, что одновременно с акциями оппозиции московская мэрия проводит в Парке Горького музыкально-гастрономические фестивали, которые организуются в срочном порядке.

Например, на 10 августа в Парке Горького анонсирован музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat.

Некоторые музыканты отказались от участия в мероприятии, среди них Полина Гагарина, Рита Дакота, Звонкий, Manizha, OQJAV.

В то же время Егор Крид планирует выступить. Певец заявил, что его выступление в Парке Горького на фестивале Meat&Beat 10 августа не задумывалось для того, чтобы отвлекать людей от акции протеста на проспекте Сахарова.

Как пояснил певец в социальной сети Instagram, дата выступления была согласована давно - в качестве замены его несостоявшегося по погодным условиям концерта в парке 10 мая в рамках фестиваля "Московская Весна Акапелла".

"Я выступаю в ПГ для своих поклонников, а не для того, чтобы отвлекать людей от важных вещей в стране.

Если вы хотите идти на митинг в этот день - это ваше право, и если я не ошибаюсь, там тоже планируется какой-то концерт + заявлены мои любимые IC3PEAK.