"Отцы и дети": что раздражает друг в друге сотрудников разных возрастов

Как показало исследование, работников в возрасте до 29 лет на работе больше всего раздражает и не устраивает несовпадение мнений с коллегами более старшего возраста, а работников в возрасте от 30 до 39 лет - незнание другими коллегами корпоративной культуры, например, обращение к лично не знакомым, более высокопоставленным или старшим коллегам на "ты".

В свою очередь сотрудников в возрасте от 40 до 65 лет больше всего раздражает, когда не уважают их личное время.

Также в ходе исследования выяснилось, что наиболее типичные особенности сотрудников в возрасте 20-39 лет - манера общаться с коллегами в электронном виде, а не лично, непропорционально высокие требования к работодателю, например, требование неадекватно высокой зарплаты и возможности без предупреждения не приходить на работу.

В свою очередь для работников 40-65 лет часто характерны неспособность принять новые условия работы, нежелание следить за новейшими тенденциями и использовать новые технологии.

Комментируя данные исследования, профессор Латвийского университета Занда Рубене отметила, что работодатели больше всего проблем видят в сотрудничестве с более молодыми работниками, социальные привычки которых часто не отвечают ожиданиям работодателей и пониманию корпоративной культуры.

"А проблемы с сотрудниками старших поколений очень согласуются с исследованиями в других странах - это страх перемен, нового подхода и новых технологий на рабочем месте", - отметил эксперт.