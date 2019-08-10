За возложением цветов морских сил у памятника Свободы наблюдали сотни людей

Представители морских сил Латвии и экипажей военных кораблей НАТО сегодня возложили цветы к памятнику Свободы в честь столетия латвийского военного флота. За торжественной церемонией наблюдали несколько сотен человек.
Под звуки оркестра морских сил Латвии участники парада прошли по площади у памятника, а после возложения цветов прозвучал гимн Латвии.
В 14.00 на Лесном кладбище состоялись памятные мероприятия в честь командующего военным флотом Латвии адмирала Теодора Спаде и командующего морскими силами НВС с 1999 по 2005 год Илмара Лешинского.
Галерея: Возложение цветов у памятника Свободы
Сегодня и завтра Министерство обороны в честь столетия военного флота Латвии приглашает всех желающих осмотреть на причале Рижского пассажирского терминала корабли военно-морских сил Латвии и других стран НАТО.
У причала пришвартованы штабной корабль латвийского флота Virsaitis, корабль снабжения Varonis, минные тральщики Imanta и Viesturs, патрульные корабли Jelgava и Rēzekne, а также корабли ВМФ стран НАТО - шведский корвет Helsingborg, финский минный заградитель Pyharanta, немецкий корабль снабжения Werra, эстонский штабной корабль Wambola, литовский противоминный корабль Selis и польский поисково-спасательный корабль Lech.
Днем основания военно-морского флота Латвии считается 10 августа 1919 года, когда при штабе верховного командующего латвийской армией был учрежден морской отдел. Во время освободительных боев для военной деятельности использовались частные торговые суда, катера, пароходы и буксиры. Первый латвийский военный корабль Virsaitis был спущен на воду 12 июня 1921 года.