И вот через неделю на марше против нелегальной иммиграции в центре Варшавы трое женщин несут плакат с изображением господина Брауна и, перебивая друг друга, говорят: "Нас раздражают их флаги над государственными учреждениями. Зачем украинские флаги висят на польских учреждениях?" "Здесь же Польша! Мы что, приезжаем в Украину и там развешиваем польские флаги?" "Или когда в Англии было много поляков, мы там вешали польские флаги? Нет! Потому что британцы бы этого не позволили?"

Браун с его ярко антиукраинской риторикой и слоганом "Стоп украинизации Польши" по итогам первого тура выборов занял четвертое место, получив 6% голосов, и фактически вошел в высшую лигу польской политики. Тревожный знак и для украинцев в Польше, и для украинско-польских отношений.

"Можно надеяться, что определенное снижение накала политической борьбы принесет успокоение общественных настроений, которые развиваются в сторону ксенофобии. Но уверенными в этом мы быть не можем", — опасается правозащитник Панковский.

Что дальше?

"Мне кажется, что в будущем ничего между поляками и украинцами особо не изменится. Споры как были, так и останутся — о Волыни, о других вопросах", — говорит профессор Длугош.