Видео В Вентспилсе крупный пожар разгорелся от костра во дворе: ущерб оценивают в 20 тысяч евро

Владелец дома рассказывает, что пожар начался совершенно случайно: они жгли ветки во дворе, отвлеклись ненадолго, но этого хватило, чтобы поджечь большую часть построек на заднем дворе.

"Нам сын позвонил. Говорит, там в Facebook кидают, что у вас что-то горит. А как раз мы домой зашли. [...] И вышли - уже такой дым черный был", - сообщил мужчина.

Ущерб, причиненный пожаром, пробил значительную брешь в семейном бюджете.

"Примерно где-то до 20 тысяч. Там в гараже очень много было аппаратуры всякой, тракторы. Сын работает на фирму, и трактор 7 тысяч стоит такой, косилка. Весь сгорел. Здесь был сарай, тоже сгорел, там стройматериала было много", - рассказывает владелец.

Видео: Сюжет программы Degpunktā