Видео В Вентспилсе крупный пожар разгорелся от костра во дворе: ущерб оценивают в 20 тысяч евро

Одна искра стала причиной большого пожара во дворе частного дома в Вентспилсе. Пока жители дома на несколько минут отвлеклись от костра, который развели на заднем дворе, пламя успело распространиться и охватить близлежащие постройки, сообщает передача Degpunktā на канале TV3.
Владелец дома рассказывает, что пожар начался совершенно случайно: они жгли ветки во дворе, отвлеклись ненадолго, но этого хватило, чтобы поджечь большую часть построек на заднем дворе.
"Нам сын позвонил. Говорит, там в Facebook кидают, что у вас что-то горит. А как раз мы домой зашли. [...] И вышли - уже такой дым черный был", - сообщил мужчина.
Ущерб, причиненный пожаром, пробил значительную брешь в семейном бюджете.
"Примерно где-то до 20 тысяч. Там в гараже очень много было аппаратуры всякой, тракторы. Сын работает на фирму, и трактор 7 тысяч стоит такой, косилка. Весь сгорел. Здесь был сарай, тоже сгорел, там стройматериала было много", - рассказывает владелец.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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