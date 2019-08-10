Сб, 10.08.2019
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Президент Бразилии о помощи окружающей среде: нужно ходить по-большому через день

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Жаир Болсонару

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью высказался, что людям стоило бы "какать через день", чтобы помочь окружающей среде, сообщает ВВС.

Предложение Болсонару последовало в ответ на вопрос журналиста, как объединить развитие сельского хозяйства и охрану окружающей среды. Президента Бразилии недавно раскритиковали, когда открылось, что выросла вырубка джунглей Амазонки.

Когда журналист процитировал президенту, что вырубка лесов и сельское хозяйство виновны в четверти парниковых газов, и последовал комментарий Болсонару.

"Хватит того, что ты меньше ешь. Если говорить о загрязнении среды. Хватит того, что какаешь через день. Это будет хорошим делом для всего мира", - сказал он.

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