Президент Бразилии о помощи окружающей среде: нужно ходить по-большому через день

Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью высказался, что людям стоило бы "какать через день", чтобы помочь окружающей среде, сообщает ВВС.
Предложение Болсонару последовало в ответ на вопрос журналиста, как объединить развитие сельского хозяйства и охрану окружающей среды. Президента Бразилии недавно раскритиковали, когда открылось, что выросла вырубка джунглей Амазонки.
Когда журналист процитировал президенту, что вырубка лесов и сельское хозяйство виновны в четверти парниковых газов, и последовал комментарий Болсонару.
"Хватит того, что ты меньше ешь. Если говорить о загрязнении среды. Хватит того, что какаешь через день. Это будет хорошим делом для всего мира", - сказал он.