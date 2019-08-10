Президент Бразилии о помощи окружающей среде: нужно ходить по-большому через день

Предложение Болсонару последовало в ответ на вопрос журналиста, как объединить развитие сельского хозяйства и охрану окружающей среды. Президента Бразилии недавно раскритиковали, когда открылось, что выросла вырубка джунглей Амазонки.

"Хватит того, что ты меньше ешь. Если говорить о загрязнении среды. Хватит того, что какаешь через день. Это будет хорошим делом для всего мира", - сказал он.