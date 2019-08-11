Вс, 11.08.2019
Это захлестнуло пол России и невозможно было умолчать. Люди просто видели этот смог - то к чему привык Красноярск, увидели другие города, и для них это была шоковая ситуация.
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В Китае тайфун унес жизни 28 человек; еще 22 считаются пропавшими без вести

ФОТО: Reuters / Scanpix

Обрушившийся на восточное побережье Китая тайфун "Лекима" унес жизни по крайней мере 28 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщают китайские СМИ.

В связи со стихийным бедствием пришлось эвакуировать около миллиона человек. 

Самые большие разрушения наблюдаются в провинции Чжэцзян, которая находится на юго-востоке страны. В Чжэцзяне оползень перекрыл русло реки, образовав озеро. Позже сила течения прорвала грязевую дамбу, вызвав наводнение.  

Немного ослабевший тайфун продолжает двигаться по направлению на север Китая. 

"Лекима" уже унес жизни одного жителя Тайваня и четырех жителей японского острова Окинава. 

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