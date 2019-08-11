В Китае тайфун унес жизни 28 человек; еще 22 считаются пропавшими без вести

Обрушившийся на восточное побережье Китая тайфун "Лекима" унес жизни по крайней мере 28 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщают китайские СМИ.
В связи со стихийным бедствием пришлось эвакуировать около миллиона человек.
13 people killed, another 16 were missing as #TyphoonLekima made landfall in eastern China. pic.twitter.com/vawPtL4Fcu— China Daily (@ChinaDaily) August 10, 2019
Самые большие разрушения наблюдаются в провинции Чжэцзян, которая находится на юго-востоке страны. В Чжэцзяне оползень перекрыл русло реки, образовав озеро. Позже сила течения прорвала грязевую дамбу, вызвав наводнение.
Немного ослабевший тайфун продолжает двигаться по направлению на север Китая.
"Лекима" уже унес жизни одного жителя Тайваня и четырех жителей японского острова Окинава.