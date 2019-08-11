Пожарные спасли двух заблудившихся в лесу грибников

В субботу, 10 августа, спасатели приняли участие в поисках двух заблудившихся грибников, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.
Первый вызов поступил в 9.21 из Сунтажской волости Огрского края, второй - в 10.21 из Валгундской волости Елгавского края.
В обоих случаях спасатели помогли людям найти путь из леса с помощью звуковых сигналов пожарных автомобилей.
В целом за прошедшие сутки в VUGD поступило 58 вызовов, в том числе десять на пожары, 34 - на спасательные работы, а 12 вызовов были ложными.