Вс, 11.08.2019
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Активист из Красноярска о пожарах в Сибири

Пожарные спасли двух заблудившихся в лесу грибников

Грибы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 10 августа, спасатели приняли участие в поисках двух заблудившихся грибников, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.

Первый вызов поступил в 9.21 из Сунтажской волости Огрского края, второй - в 10.21 из Валгундской волости Елгавского края.

В обоих случаях спасатели помогли людям найти путь из леса с помощью звуковых сигналов пожарных автомобилей.

В целом за прошедшие сутки в VUGD поступило 58 вызовов, в том числе десять на пожары, 34 - на спасательные работы, а 12 вызовов были ложными.

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