Достаточно лишь невинно задать вопрос - "какой район в Риге лучший?", чтобы начались споры. Многие думают, что это центр Риги, но обычно сразу же звучит аргумент - что же тогда с суетой города, выхлопными газами и сутолокой? Поэтому уставшие от спешки и стресса горожане своим домом часто выбирают Агенскалнс, где дыхание города встречается с более ритмичным, зеленым образом жизни.

Делатели "своего дела"

Несколько лет назад, когда самым излюбленным местом встреч стал квартал Калнциема, Агенскалнс завоевал репутацию нового хипстерского района Риги. И репутацию эту он с честью сохранил - здесь на всех парах проходят интересные мероприятия и рождаются новые концепции, которые в столь плотной концентрации в других местах найти нельзя.

Энтузиасты различных кухонь мира собираются на street food фестиваль, во дворе Агенскалнского рынка проходят барахолки и рынки без упаковки, в других местах открыты художественные выставки, летом проходят уличные концерты.

ФОТО: TVNET

Агенскалнским рынком сейчас заведует предприятие Kalnciema iela, которое в свое время сделала квартал Калнциема эпицентром общественной жизни Агенскалнса. Почерк считывается. Сейчас во дворе рынка в конце недели организуются барахолки, где можно купить целую кучу ностальгических, ценных или странных мелочей, безупаковочные рынки для философских последователей zero waste, различные тематические вечера и художественные мастерские, даже концерты.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

В день, когда во дворе рынка проходит барахолка, на столах можно увидеть все: от советской посуды и милых сувениров до электроустройств. Как на любой порядочной барахолке, продавец называет свою цену и готов поторговаться.

ФОТО: TVNET

На Агенскалнском рынке постоянная внешняя торговая часть, где можно купить продукты и цветы, довольно миниатюрна - лишь несколько стендов. Однако традиции рынка, кажется, распространились по всему району.

Один одинокий (но хорошо посещаемый) стенд рынка скрывается напротив здания рынка, еще один затесался посреди пустого, заросшего деревьями и кустами плаца.

Однако второе по популярности торговое место Агенскалнса, конечно, находится напротив квартала улицы Калнциема.

ФОТО: TVNET

Квартал Калнциема вошел в историю как один из хипстерских районов Риги (однако в 2014 году самым хипстерским местом в мире интересным образом объявили улицу Миера). В квартале Калнциема организуются различные базарчики, уличные концерты, художественные выставки и другие мероприятия.

ФОТО: TVNET

В последнее время большую популярность завоевал фестиваль Street food, который в Латвии начался в квартале Калнциема, а затем появился и в других местах.

Исторически и по-прежнему азиатская уличная еда - пища беднейших слоев общества. Торговые будочки и приготовленная в автофургонах дешевая и сытная еда - хорошая возможность поесть и тем, у кого дома порядочной кухни нет. В свою очередь в таких плотно обжитых метрополиях мира как Нью-Йорк уличная еда дает офисным работникам возможность быстро перекусить в обеденный перерыв.

ФОТО: TVNET

Однако на улицы Латвии традиция уличной еды вошла как поиск экзотического и неординарного.

Из-за климатических условий у нас рынки уличной еды не могут работать круглый год. Поэтому они главным образом проходят только летом и привлекают посетителей не удобством и низкими ценами, а возможностью попробовать то, что в других местах найти нельзя.

ФОТО: TVNET

Так, я получила суп Фо и спринг-роллы из прославленного вьетнамского ресторана в Зиепниеккалнсе, а подруга выбрала веганский бургер и популярную в Латинской Америке чурро - сладость, которая на самом деле пришла из Испании и Португалии. Объединить вкусы всех трех континентов можно прямо здесь в Агенскалнсе.

ФОТО: TVNET

В квартале Калнциема регулярно проходят и различные культурные мероприятия, к примеру, кино на свежем воздухе или выставки в небольшой галерее.

ФОТО: TVNET

Шарм Агенскалнса

В прошлом году Агенскалнс в результате опроса оказался среди самых привлекательных районов Риги. Агенскалнс может гордиться примерно 28 000 жителей, район достаточно городской, но в то же время зеленый и тихий, с романтичными улочками и художественной аурой.

ФОТО: TVNET

В Агенскалнсе можно найти музей виртуоза театра Эдуарда Смильгя, писателя Яниса Акуратера и поэта Ояра Вациеша.

ФОТО: TVNET

Нельзя отрицать, что что-то поэтичное витает здесь в воздухе.

Новые и свежие

В последние годы, следуя рынку и посетителям мероприятий, в Агенскалнсе свои двери открыли несколько новых точек общепита и ресторанов. Скромные и неприхотливые, такие как хот-доги и пиццы, однако все-таки завоевали местную любовь и даже привлекли любопытных из других районов.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Здесь есть место и сюпризу, который стоит увидеть - как живет вторую жизнь трамвай на террасе бара.

Здесь можно наслаждаться концертами и художественными мероприятиями в "Хагенскалнской коммунне".

ФОТО: TVNET

Зеленый оазис для "выгоревшего" горожанина

Одна из причин, почему Агенскалнс часто ставят среди самых подходящих для жизни районов, так как там большая зеленая зона - парк Победы, пруд Марас и парк Аркадия.

И многие улицы так сильно заросли зеленью, что летом почти забываешь,что все-таки находишься среди тесно обжитого района города.

ФОТО: TVNET

Агенскалнс - среди тех частей Риги, которые в течение ближайших десяти лет планируется восстановить, привести в порядок и сделать еще привлекательнее: как привести в порядок деревянные дома, так и реализовать новые проекты - Rail Baltica, развитие территории Мукусалас, а также строительство общежитий Латвийского университета и строительство Дома науки.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET