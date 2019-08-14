Ср, 14.08.2019
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Одно лицо! Поклонники перепутали Екатерину Климову с дочерью
Яблоко от яблони...

ФОТО: скриншот instagram.com/klimovagram

Как известно, 41-летняя Екатерина Климова - многодетная мама - у нее два сына и две дочки. Старшая - Елизавета - часто сопровождает актрису на светских мероприятиях, и поклонники уже давно отмечают их сходство, однако снимок, которым Лиза на днях поделилась в соцсетях, произвел настоящий фурор.

В Instagram-аккаунте девушки появились фотографии из Италии, где она сейчас отдыхает. На одном из кадров она запечатлена стоящей в море вполоборота к камере. Многие подписчики решили, что на фото не дочь Екатерины Климовой, а она сама - настолько Лиза похожа на маму.

"Фотошоп, однозначно )) Лицо мамы вырезала и на свои плечи поставила )) Даже волнистость волос мамина...", "Очень красивая! Сначала подумал, что это Климова",

"Даже сразу и не поймешь, кто изображен", "У вас внешность и формы Екатерины. Отбоя от мужчин не будет", "Красота вся в маму", - пишут пораженные пользователи в комментариях

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прекрасное Плещеево озеро✨🌊

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Напомним отцом Елизаветы является первый муж Климовой - ювелир Илья Хорошилов. Родители развелись, когда девочке было всего два года, но это никак не сказалось на ее отношениях с папой. Лиза тесно общается с ним и часто гостит в его доме. Екатерина также поддерживает дружеские отношения с Хорошиловым и его супругой Еленой Бирюковой.

Актриса признавалась, что не заметила, как выросла ее старшая дочь. В день 17-летия Лизы она трогательно поздравила ее с днем рождения.

"Любовь моя! Самая прекрасная девочка на свете! Будь счастлива и ничего не бойся. Я всегда с тобой", - написала тогда Климова.

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