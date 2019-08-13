В особняк к бывшей супруге Константина Эрнста ворвались вооруженные люди

Константин Эрнст расстался с гражданской женой Ларисой Синельщиковой девять лет назад.

Экс-супруга продюсера занимается бизнесом и много путешествует. Однако очередной отпуск омрачило сообщение об попытке ограбления ее дома в поселке "Никольская слобода".

В момент ограбления в доме находилась студентка академии имени Скрябина, которая помогает Синельщиковой по хозяйству и присматривает за собаками.

Преступники схватили девушку и надели на нее наручники. Потом они хотели вынести из особняка ценности, но сработала сигнализация. Уже через несколько минут на место происшествия прибыла охрана. Правда, преступникам удалось скрыться.

Лариса Синельщикова пока не дает комментариев представителям СМИ.

Синельщикова и Эрнст расстались в 2010 году. В 2013 году в прессе появились сообщения о романе с Софией Зайкой, которая раньше была сотрудницей модного дома Ulyana Sergeenko. 22 июля 2017 года ряд российских СМИ сообщил о том, что Константин Эрнст женился на Софье Заике, однако подтверждений этому нет.

Напомним, Софья Зайка исполнила главную роль в сериале Константина Богомолова "Содержанки".